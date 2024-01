Occorre chiarire una volta per tutte una voce che gira da ieri sui social, a proposito dei Samsung Galaxy S23 e degli altri smartphone del produttore coreano già disponibili sul mercato. Una delle novità introdotte dai Samsung Galaxy S24, presentati ufficialmente al pubblico ed alla stampa nella giornata di mercoledì, riguarda il fatto che la serie sarà la prima in assoluto ad ottenere la garanzia su sette anni di aggiornamenti. Una vera e propria svolta per tutti coloro che danno grande peso agli upgrade ed allo sviluppo software, temendo di essere abbandondati dai produttori a pochi anni dall’acquisto di un top di gamma.

Risolti i dubbi sui Samsung Galaxy S23 con 7 anni di aggiornamenti: il giallo è durato 24 ore

Con queste premesse, in tanti hanno pensato che la scelta di Samsung potesse essere anche retroattiva, andando a coinvolgere in primis il Samsung Galaxy S23. Le cose non andranno così, in quanto allo stato attuale il valore aggiunto è garantito in esclusiva ai Samsung Galaxy S24 e, con ogni probabilità, anche ai prossimi smartphone che verranno lanciati sul mercato dall’azienda. Insomma, per qualche ora siamo stati costretti ad andare oltre le offerte commerciali che si stanno susseguendo per il top di gamma Android commercializzato nel 2023, stando anche ai nostri più recenti report.

Per farvela breve, Samsung ritiene che la politica di aggiornamento di sette anni inizierà in sostanza con la linea dei Samsung Galaxy S24. Come evidenziato da SamMobile, ci sono differenze di politiche tra i vari produttori. Basti pensare al fatto che, da un lato, Google è stata in grado di offrire sette anni di aggiornamenti sia ai suoi ultimi telefoni Pixel che ad alcuni dispositivi Pixel esistenti, mentre Samsung a quanto pare non è interessata a fare lo stesso a causa del numero di telefoni che vende ogni anno.

Staremo a vedere se ci saranno o meno cambi di direzione coi Samsung Galaxy S23 nei prossimi mesi.

