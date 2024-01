Continuano ad esserci sconti interessanti su Amazon per quanto riguarda il mondo iPhone e quest’oggi si fa spazio un’offerta piuttosto appetibile che riguarda l’iPhone 15 rosa da 128GB di memoria interna. Il modello in questione è gettonatissimo soprattutto tra il gentil sesso e può essere l’occasione giusta per fare un regalo alla persona amata. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come sia stato applicato uno sconto del 13% sul prezzo da listino di 979 euro di questo iPhone 15 rosa da 128GB.

Comincia nuovamente la discesa del prezzo per iPhone 15 su Amazon da oggi: i dettagli dell’offerta

Si dà continuità, dunque, a quanto riportato alcuni giorni fa con un altro report. Questo significa che il prezzo attuale di tale device risulta essere di 849 euro. Un risparmio notevole che potrà sicuramente interessare un numero elevato di utenti e tra l’altro parliamo anche dell’Amazon’s choice di giornata. Lo stesso sito di e-commerce consiglia quindi tale acquisto. C’è attualmente disponibilità immediata, ma tra i vantaggi di acquistare tale device su Amazon ritroviamo spese di spedizione gratuite e soprattutto la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Non solo quindi in pochi giorni dall’acquisto questo iPhone 15 rosa da 128GB di memoria interna arriverà a casa vostra, ma si potrà anche scegliere di pagare a rate, dilazionando così la spesa totale nel tempo. Un vantaggio non da poco per coloro che non hanno modo di spendere l’intera cifra in un’unica volta. Dal punto di vista delle specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 15 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Ritroviamo poi la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Il fiore all’occhiello di questo iPhone 15 è il potentissimo processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Per quanto riguarda il comparto fotografico spicca il sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Infine parliamo di un prodotto resistente all’acqua ed alla polvere.

