Proprio oggi 18 gennaio non funzionano le iscrizioni online alle scuole attraverso il nuovo portale Unica del Ministero dell’Istruzione. Proprio da questo giovedì sarebbero dovute partire le procedure per la registrazione di studenti piccoli e grandi ad ogni prima classe dei diversi gradi di istruzione. Eppure si registrano fin troppe anomalie e il servizio è solo in parte fruibile.

Perché non funzionano le iscrizioni online proprio in queste ore? Da oggi 18 gennaio appunto, il Ministero dell’Istruzione ha fatto partire l’apposita procedura per la richiesta di inserimento degli allievi negli istituti. Peccato che la nuova piattaforma Unica creata ad hoc da quest’anno per raccogliere tutti i servizi per le famiglie in relazione ai mondo dell’istruzione non funzioni a dovere. Possiamo subito immaginare che la grande mole di traffico contemporaneo in questi minuti abbia creato un intasamento dei server dedicati e questa situazione genera le anomalie in corso, ossia il mancato o lentissimo caricamento delle pagine.

Possiamo immaginare che, anche se al momento di questa pubblicazione non funzionano le iscrizioni online sulla piattaforma Unica, la situazione dovrebbe tornare velocemente alla normalità. Finito il picco di accessi al portale, ogni servizio dovrebbe essere ripristinato permettendo a tutti di procedere con l’operazione di registrazione desiderata.

In caso di problemi reiterati di tipo tecnico per la piattaforma Unica, tutti gli utenti interessati potranno beneficiare di una richiesta di supporto specifico, raggiungibile a questo indirizzo. Ad ogni modo, senza particolari ansie, c’è pure da considerare che proprie le procedure di iscrizione saranno aperte fino al prossimo 10 febbraio. Si potrebbe dunque soltanto attendere che tutto ricominci a funzionare nel modo corretto, perché di certo saranno in corso degli interventi tecnici per superare tutte le difficoltà di scena al via della procedura. Capiremo con il tempo come si evolverà la situazione.

