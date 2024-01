Le funzioni Ai per tutti i Samsung Galaxy S24 lanciati ieri 17 gennaio sono le più chiacchierate in assoluto, vista la natura rivoluzionaria di molte di esse. In effetti, se l’evoluzione hardware dei nuovi arrivati potrebbe essere considerata limitata alla fine, le potenzialità dell’intelligenza artificiale per i device fa la differenza per i dispositivi di punta. Eppure, proprio questo innegabile plus potrebbe essere gratuito solo per un determinato periodo e non per sempre.

Come riporta anche il sito di settore SamMobile, diversi utenti hanno notato qualche anomalia tra le condizioni di vendita dei nuovi Samsung Galaxy S24. In pratica, si fa riferimento proprio alle funzioni AI come garantite sui nuovi dispositivi in uscita per soli 2 anni dal loro lancio. In soldoni, si potrebbe beneficiare dell’intelligenza artificiale nativa sul proprio telefono per tutto il 2024 appena iniziato e poi per il 2025. Dal 2026, si intuisce dalle note di vendita, le stesse feature potrebbero essere a pagamento, magari con l’ausilio di qualche abbonamento non meglio specificato. Il condizionale è d’obbligo naturalmente: magari, nelle prossime settimane, potrebbe essere proprio Samsung a chiarire questo aspetto non certo di poca importanza.

Le funzioni AI del Samsung Galaxy S24 messe in rilievo durante l’evento Unpacked di ieri 17 febbraio sono molte. Tra queste spiccano quelle per la traduzione simultanea di una telefonata tra persone che parlano lingue diverse e pure la stessa opzione di interprete per tante situazioni di vita reale, come all’interno di una chat. Ancora, non manca il supporto dell’IA nel pianificare in automatico appuntamenti e promemoria in calendario sulla base di informazioni di contesto degli utenti (conversazioni, mail e altro ancora). Anche per foto e video, proprio l’IA contribuisce ad ottenere contenuti migliori, suggerendo modifiche di diverso tipo e con effetti professionali.

