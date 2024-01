Si registrano alcuni problemi WhatsApp per una determinata tipologia di utenti del servizio di messaggistica. In effetti i tester pubblici Android, da qualche giorno, si scontrano con anomalie nel caricamento di video nelle chat e pure per gli stati.. Esaminiamo dunque quale sia l’esatta situazione per i malfunzionamenti e come sia possibile superare il disguido tecnico, se non immediatamente, almeno in futuro.

A far notare i problemi WhatsApp attuali, ci pensa il noto informatore WABetaInfo. Attraverso il suo profilo social molto seguito, è stato fatto notare come le ultime versioni sperimentali di WhatsApp nella sua versione per sistema operativo Android includano proprio i bug appena raccontati. In pratica, chi tenta di condividere un video all’interno di una conversazione oppure un altro contenuto via stato del servizio si troverebbe al cospetto di più errori. Di fatto, l’operazione sarebbe inibita e impossibile.

Come si risolve la criticità di scena in questa prima parte di anno? Sempre l’informatore WABetaInfo ci comunica che sarebbero in corso dei lavori per risolvere il bug. Gli sviluppatori starebbero lavorando dunque ad un aggiornamento correttivo, una nuova che non includerebbe più le difficoltà sopra menzionate. Peccato che non si abbiano evidenze di quando un fix di questo tipo possa giungere (comunque si spera nel giro di pochi giorni, al massimo un paio di settimane). Tutti gli utenti interessati dal disservizio abbastanza grave sono comunque invitati a tenere sotto stretta osservazione la disponibilità di nuovi update: converrà provvedere subito alla loro installazione non appena notificati.

Naturalmente, tutti gli utenti che beneficiano di una versione stabile dello stesso servizio non incorrono nelle stessa anomalie. I tester pubblici del servizio, al contrario, hanno a che vedere con le anomalie e la cosa non stupisce affatto: l’esperienza beta non è per nulla sgombra di simili imprevisti e chi decide di aderire al progetto deve accettarne il rischio.

Continua a leggere su optimagazine.com