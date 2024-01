I nuovi flagship Samsung Galaxy S24 e l’aggiornamento alla One UI 6.1 vantano diverse nuovissime funzionalità AI basate su Large Language Models (LLM). Questi strumenti di intelligenza artificiale consentono agli utenti di comunicare con persone in altre lingue attraverso traduzioni dal vivo, trascrizioni di registrazioni audio, formattazione e riassunti di documenti ed altro ancora. Tuttavia, queste funzionalità supportano un numero limitato di lingue.

Come riportato da “SamMobile“, se vi state chiedendo se sarete in grado o meno di utilizzare tutti questi nuovi strumenti intelligenza artificiale nella vostra lingua madre sul Samsung Galaxy S24, ecco un elenco completo delle lingue supportate. “Search Generative Experience” (risposte approfondite e ricerca conversazionale) è supportato in 127 Paesi ad eccezione di Europa e Australia e in sette lingue: inglese, hindi, spagnolo, portoghese, indonesiano, giapponese e coreano. Le traduzioni dal vivo nelle telefonate sono supportate in cinese, inglese (India, Regno Unito, Stati Uniti), francese, tedesco, hindi, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo, tailandese, vietnamita. Le traduzioni con interpreti e registrazioni vocali come sopra. Le funzioni “Nota Assist” e “Straighten” sono disponibili in tutte le lingue. Le funzioni “Align letters” e “Fix the shape of letters” sono disponibili in coreano, cinese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, inglese, Hong Kong e taiwanese. La funzione “Evenly space words” supporta le lingue coreano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano e inglese. “Speaker Labels function for Voice Recorder” è supportata in coreano e inglese.

Le traduzione chat in tempo reale per Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, KakaoTalk, WhatsApp, Signal, Instagram, Live Messages e Tango includono le lingue cinese, inglese (India, Regno Unito, Stati Uniti), francese, tedesco, hindi, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo, tailandese e vietnamita. Il produttore sudcoreano potrebbe aggiungere il supporto per più lingue in seguito, ma molto probabilmente dipenderà da Google. Queste funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale fanno molto affidamento sul modello linguistico di Google.

