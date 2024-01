Dopo settimane e settimane di intense anticipazioni, i Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra sono ufficiali dopo l’evento di presentazione di oggi 17 gennaio, in diretta da San José in California. In questo approfondimento non mancheranno le schede tecniche al gran completo dei dispositivi ma anche un doveroso approfondimento sull’aspetto software dei device, grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nativa per i telefoni.

Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24 standard ha dimensioni pari 70,6 x 147,0 x 7,6 mm per un peso di 167 grammi. Il display FHD+ Dynamic AMOLED 2X ha una diagonale da 6,2″, una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, benrficia dell’ HDR10+, della modalità Always On, e dei plus Eye Comfort Shield, Vision Booster. La risoluzione del pannello è di 2340 x 1080 pixel per una densità di pixel di 418 ppi.

Sotto la scocca, i Samsung Galaxy S24 possono contare sul processore Samsung Exynos 2400 a 64 bit, a 4 nm, Deca-Core (3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz). La RAM è da 8 GB, mentre i tagli di memoria sono due ossia 128 e 256 GB. La tripla fotocamera posteriore del telefono prevede un’unità principale da 50 MP, con ampiezza focale F/1.8 e autofocus dual pixel. Associato, c’è un teleobiettivo OIS da 10 MP, F/2.4 per un ingrandimento ottico 3x e pure un obiettivo ultra grandangolare OIS da 12 MP, F/2.2 e campo visivo 120°. La fotocamera anteriore è invece da 12 MP (F/2.2), con messa a fuoco automatica Dual Pixel

In riferimento a foto e video, vale la pena sottolineare alcune funzioni specifiche dei sensori. Per il Galaxy S24 è stato pensato lo Space Zoom 30x e Samsung ha lavorato per migliorare i video notturni. Sono a disposizione degli utenti le registrazioni in 8K, i ritratti con effetto bokeh, la modalità Super Slow Motion, Hyperlapse e molto altro ancora.

Il telefono ha una certificazione IP68, una batteria da 4000 mAh per una ricarica rapida, via cavo da 25 W e Wireless da 15 W. Il telefono è disponibile nelle colorazioni Viola Cobalto, Giallo Ambra, Nero Onice, Grigio Marmo.

Samsung Galaxy S24 Plus

Il Samsung Galaxy S24 Plus ha dimensioni pari a 75,9 x 158,5 x 7,7 mm per un peso di 196 grammi. Il display AMOLED dinamico 2X QHD+ ha una diagonale da 6,7″, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz , tecnologia HDR10+ sempre attiva, protezione per il comfort degli occhi, Vision Booster e infine una risoluzione di 3120 x 1440 Pixel, per una densità di 516 ppi.

Il processore a bordo del telefono è lo stesso di scena per i modelli standard. La memoria RAM associata è da 12 GB mentre i tagli di memoria previsti sono due ovvero da 256 e 512 GB. Anche per la fotocamera principale e frontale, le specifiche sono le stesse del modello base. Anche l’esemplare Plus gode della certificazione IP68. La batteria è da 4900 mAh con ricarica rapida via cavo da 45 W, e via Wireless da 15 W. Le colorazioni disponibili sono le medesime del modello standard,

Samsung Galaxy S24 Ultra

Il modello Samsung Galaxy S24 Ultra è naturalmente il più grande dei dispositivi della serie con le sue dimensioni pari a 79,0 x 162,3 x 8,6 mm per 232 grammi e il design che si distingue nettamente da quello dei colleghi, soprattutto per l’impiego del titanio come materiale di rivestimento e di forme più squadrate. Il display AMOLED dinamico 2X QHD+ ha una diagonale da 6,8″, con frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz (1-120 Hz), con HDR10+ sempre attivo, protezione per il comfort degli occhi, Vision Booster e risoluzione pari a 3120 x 1440 Pixel, e densità 505 ppi.

Il processore a bordo dell’esemplare premium è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 potenziato per i Galaxy, a 64 bit, con processo a 4 nm, Octa-Core (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz). La RAM associata a questo dispositivo di punta è da 12 GB di RAM mentre i tagli di memoria interna sono da 256 e 512 GB ma anche da 1 TB.

Veniamo al comparto fotocamera. Mentre il sensore per i selfie è sempre da 12 MP e ha le stesse caratteristiche dei modelli meno costosi, le unità principali sono ben diverse. Prima di tutto, c’è da dire che la fotocamera è quadrupla con autofocus laser e flash LED. L’unità principale è da 200 MP, F/1.7, autofocus e dispone di Super Quad Pixel, OIS, Super Clear Lens. Il primo teleobiettivo è da 50 MP, F/3.4, con ingrandimento ottico 5x, Il secondo teleobiettivo è da 10 MP, F/2.4, con ingrandimento ottico 3x, messa a fuoco automatica a doppio pixel. Infine c’è il sensore ultra grandangolare da 12 MP, F/2.2, con messa a fuoco automatica a doppio pixel, campo visivo di 120°.

Per finire, l’esemplare Ultra gode sempre della certificazione IP68. La batteria ha un amperaggio pari a 5000 mAh con ricarica rapida, Cavo da 45 W, Wireless 15 W, Wireless PowerShare. Le colorazioni disponibili sono quelle in Nero Titanio, Grigio Titanio, Viola Titanio, Giallo Titanio.

La grande rivoluzione dell’AI

L’integrazione dell’intelligenza artificiale garantisce alcune funzioni importantissime e utili nella vita di tutti i giorni. Grazie al’IA, si possono ora ottenere traduzioni simultanee tra soggetti che parlano lingue diverse al telefono, ma la stessa funzione è garantita nelle chat come per strada, ad esempio quando si chiedono indicazioni per un indirizzo. Ancora, è ora possibile ottenere dall’IA recap di riunioni e il salvataggio automatico di note e appuntamenti in base al contesto e l’esperienza utente.

Prezzo disponibilità per l’Italia

Il Galaxy S24 standard sarà acquistabile nel mercato italiano nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929, mentre nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €989, Per il Samsung Galaxy S24 Plus da 12GB + 256GB bisognerà spendere €1.189 e per quello da12GB + 512GB €1.309. Per l’esemplare Ultra 12GB + 256GB il costo da affrontare sarà pari a €1.499, per quello da 12GB + 512GB invece di €1.619 e infine per la variante da 12GB + 1TB ben €1.859.

Continua a leggere su optimagazine.com