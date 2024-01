The Gentlemen, serie televisiva creata da Guy Ritchie, spin-off del suo film del 2019, è tra le novità annunciate da Netflix per il 2024. La piattaforma di streaming ha diffuso il primo trailer ufficiale dello show che vede tra i protagonisti Theo James, Kaya Scodelario e Vinnie Jones.

The Gentlemen è la storia di Eddie Horniman, un uomo che eredita dal padre vasti terreni di campagna. Dopo poco, però, scopre che queste proprietà fanno parte di un impero della cannabis. In breve tempo Eddie si ritrova braccato da una serie di uomini poco raccomandabili, esponenti della criminalità britannica in cerca di accaparrarsi una parte dei suoi affari. Inizialmente l’uomo prova a combattere i gangster per tenere la sua famiglia fuori da ambienti malavitosi, ma a poco a poco scopre che questo ambiente e il profitto che ne deriva non gli dispiacciono affatto.

Gli otto episodi sono diretti dallo stesso Guy Ritchie (anche sceneggiatore con Matthew Read), insieme a David Caffrey , Eran Creevy e Nima Nourizadeh. Il cast di The Gentlemen, oltre ai nomi già citati, si avvale di attori già noti agli appassionati di cinema e serie TV, come:

Daniel Ings (I Hate Suzie)

Joely Richardson (Nip/Tuck)

Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia), Giancarlo Esposito (Breaking Bad)

Max Beesley (Hijack)

