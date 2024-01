Il produttore sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento con la One UI 6.0 basato su Android 14 per il Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Questo è il terzo grande aggiornamento del sistema operativo Android per il tablet più economico di Samsung che è stato lanciato nel lontano 2020. È impressionante vedere un tablet entry-level ottenere l’ultima versione di Android con un aggiornamento software (il successo commerciale riscosso dal dispositivo sarà sicuramente complice di quanto avvenuto).

Come riportato da “SamMobile“, l’upgrade ad Android 14 per il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è ora disponibile in Corea del Sud. L’aggiornamento viene fornito con la versione firmware T225NKOU6DWL9 e ha una dimensione di download di oltre 1,5GB (scaricatelo sotto rete Wi-Fi per non perdere un certo quantitativo di dati in maniera inutile). Ci aspettiamo che l’aggiornamento venga rilasciato in altri Paesi entro le prossime settimane. Se avete un Samsung Galaxy Tab A7 Lite e vivete in ​​Corea del Sud, adesso potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento aprendo l’app Impostazioni e accedendo a “Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Tuttavia, è necessario eseguire il backup di tutti i dati importanti per poter procedere eventualmente ad un ripristino in seguito ad un hard-reset nel caso in cui se ne presentasse la necessità (sennò rischiereste di perdere tutto e di non avere la possibilità di recuperarlo). Allo stesso modo, dovrete proseguire con l’installazione dell’aggiornamento soltanto dopo aver verificato che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% per evitare che il device possa spegnersi durante il procedimento e riportare così danni, spesso anche irreversibili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

