Stando alle ultime notizie, il Realme 12 Pro Max 5G dovrebbe essere lanciato alla fine del mese di gennaio in corso insieme agli smartphone Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+. Le ultime informazioni giungono dal popolare informatore Yogesh Brar, che ha rivelato il prezzo e le specifiche principali del prossimo device del produttore cinese. In modo particolare, il Realme 12 Pro Max 5G sarà la variante di fascia alta della serie, con prezzi che partiranno da 33.999 rupie. Malgradi non si sappia ancora nulla sui prezzi di Realme 12 Pro e 12 Pro+, entrambi dovrebbero partire da meno di 30.000 rupie nel mercato indiano. Andiamo subito a dare un’occhiata al prezzo, alle varianti e alle specifiche principali del Realme Pro Max 5G.

Come si può vedere nel post pubblicato da Brar su X (ex Twitter), Realme andrà ad aggiungere in India un nuovo modello alla gamma Realme 12 Pro chiamato Realme 12 Pro Max 5G. I prossimi smartphone saranno lanciati a livello globale in India il prossimo 29 gennaio. Secondo il materiale postato, il Realme 12 Pro Max sarà disponibile in due varianti: 8 + 256GB e 12 + 256GB. Il prezzo di queste varianti è rispettivamente di 33.999 e 35.999 rupie, che al cambio attuale corrispondono a circa 376 e 398€.

ARTICOLI CORRELATI

Secondo il materiale di marketing trapelato, il Realme 12 Pro Max sfoggerà un display Curved Vision con refresh rate a 120Hz e sfoggerà un design di orologio di lusso ispirato a Rolex. Per quanto riguarda il software, il Realme 12 Pro Max 5G sarà dotato di Realme UI 5.0 basata sul sistema operativo Android 14. Per il comparto fotografico, la variante 12 Pro Max 5G sarà dotata di un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS e di una fotocamera per ritratti periscopici OIS da 64MP. Per adesso non ci sono ulteriori dettagli, ma resteremo aggiornati per altre informazioni in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com