Prezzo in caduta libera su Amazon per il Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna, un top di gamma che può essere ancora un ottimo acquisto da fare. Nonostante sia arrivato il momento del Galaxy S24, si ha modo di avere a disposizione comunque un prodotto di ottima fattura puntando su questo Galaxy S22. Chiaramente a rendere più che interessante tale acquisto è anche il prezzo che, soprattutto in queste ultime settimane, ha avuto un crollo vertiginoso, diventando ancora più appetibile.

Stanno già cambiando le prospettive di prezzo per Samsung Galaxy S22 da oggi su Amazon: dettagli della nuova offerta

Non solo sviluppo software, dunque, rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri. Vediamo a questo punto di cosa stiamo parlando. Sul famoso sito di e-commerce abbiamo avuto modo di notare uno sconto super per il Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna. Qui è stato effettuato uno sconto del 43% sul prezzo da listino di 853,23 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 485 euro. Finalmente il prezzo è sceso al di sotto dei 500 euro, rendendo questo Samsung Galaxy S22 decisamente più appetibile.

L’offerta risulta essere davvero ghiotta ed è anche per questo che le scorte a disposizione sono ormai quasi arrivate al termine. Bisogna quindi affrettare i tempi d’acquisto se si ha intenzione di avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22 al prezzo sopra indicato. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo.

Per quanto concerne le specifiche tecniche ritroviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus. Altro aspetto da non sottovalutare di questo Samsung Galaxy S22 è il comparto fotografico con la presenza di una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Lato frontale spazio invece ad un sensore da 10 megapixel. Infine ritroviamo una batteria da 3700 mAh. Insomma un ottimo smartphone Android ad un prezzo più basso.