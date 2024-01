Giungono anche oggi indicazioni molto interessanti sulla potenziale scheda tecnica degli iPhone 16, in quanto Apple pare intenzionata a mandare un chiaro segnale a tutti nel 2024 anche dal punto di vista hardware. Se da un lato i riflettori di oggi sono tutti puntati sui nuovi Samsung Galaxy S24, alla luce di un evento in programma in data odierna alle 19 italiane (seguite tutti i nostri approfondimenti in merito), al contempo non dobbiamo dimenticarci delle indiscrezioni che stanno venendo a galla proprio in questi giorni, a proposito delle intenzioni della mela morsicata.

Novità anche per la memoria interna degli iPhone 16: la nuova possibile soglia massima

Tornando alla scheda tecnica degli iPhone 16, è possibile integrare quanto riportato nella giornata di ieri per quanto concerne la memoria RAM. Già, perché l’intenzione del produttore americano pare essere quella di garantire un plus non di poco conto anche per chi ci tiene particolarmente allo spazio di archiviazione. Vedere per credere le voci venute a galla oggi 17 gennaio, da prendere ovviamente e sempre con le pinze, se pensiamo che l’ipotesi più accreditata del momento ci parla di una versione del device in grado addirittura di oltrepassare la soglia di 1 TB.

Su quali basi in queste ore si parla di modelli di iPhone 16 con più di 1 TB di memoria? In un contesto simile, diventa fondamentale utilizzare la tecnologia QLC NAND, che potrebbe garantire i giusti compromessi affinché le prestazioni generali dei device in questione possano restare su livelli apprezzabili. Il salto sarebbe evidente rispetto alla tecnologia TLC attualmente usata per i predecessori. Già, perché la QLC permette di passare a quattro bit di dati per cella di memoria invece di tre.

Calerebbe virtualmente l’affidabilità degli iPhone 16, ma ci sarebbe una sensibile riduzione dei costi e nella capacità di memorizzare più dati con lo stesso numero di celle. Vedremo se Apple vorrà fare o meno questo step.