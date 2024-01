Stiamo registrando un evidente ritardo per quantor riguarda l’uscita dei biglietti di Fiorentina-Inter, considerando il fatto che a poco più di dieci giorni dalla partita in programma al Franchi subito dopo la Supercoppa Italiana non sono state ancora diramate comunicazioni ufficiali sull’evento. Una vicenda che ricorda in parte quella trattata di recente a proposito di un altro big match per i nerazzurri, vale a dire la partita tra Roma ed Inter in programma ad inizio febbraio, anche se per quella sfida c’è effettivamente ancora del tempo per i sostenitori delle due squadre.

Siamo in evidente ritardo l’uscita dei biglietti di Fiorentina-Inter: un aggiornamento con le previsioni ad oggi

Non è ancora chiaro per quale ragione siamo in netto ritardo l’uscita dei biglietti di Fiorentina-Inter, ma le previsioni ad oggi ci consegnano una situazione destinata a sbloccarsi a strettissimo giro. Già, perché è possibile che il club viola attenda quantomeno la semifinale di Supercoppa in programma giovedì sera contro il Napoli, prima di avviare tutto l’iter che potrebbe portare al sold out del Franchi alla ripresa del campionato. Del resto, a Firenze arriva la capolista e, considerando anche il grosso seguito di tifosi nerazzurri nei settori locali, è facile prevedere una grossa affluenza di pubblico il 28 gennaio.

Per tutte queste ragioni, non escludiamo che possa arrivare un annuncio sui biglietti di Fiorentina-Inter già nella giornata di venerdì 19 gennaio, magari con contestuale apertura delle vendite. Come sempre, dovremo attendere un po’ di più per il settore ospiti. Se da un lato è improbabile che ci possano essere delle limitazioni per i circa 4.000 sostenitori attesi per Lautaro Martinez e compagni, ci sono pochi dubbi sul fatto che il tutto possa essere avviato solo nello scorcio iniziale della prossima settimana.

Dunque, occorre seguire la pagina web ufficiale del club viola per monitorare la vendita dei biglietti di Fiorentina-Inter per ora.

Continua a leggere su optimagazine.com