A che ora inizierà la diretta della presentazione Samsung Galaxy S24 oggi 17 gennaio per noi italiani? Come sarà possibile seguire tutto l’evento live e non perdersi neanche un dettaglio relativo ai tre modelli della serie top di gamma di quest’anno? I fan del brand asiatico non possono tralasciare nessun dettaglio per un evento che si preannuncia in grande stile, come da tradizione nel periodo precedente alla pandemia del Covid. In effetti, il nuovo Keynote Unpacked 2024 non sarà registrato ma verrà trasmesso live da San José in California.

La prima cosa da dire è in quale orario partirà, per noi italiani, la presentazione Samsung Galaxy S24 in questo mercoledì di metà mese. Dalle nostre parti saranno le ore 19 quando la live avrà inizio, svelando al mondo ogni dettaglio dei dispositivi in uscita. Il keynote dovrebbe durare un’ora o poco più per mantenere viva e alta l’attenzione del pubblico mondiale.

La diretta dell’evento potrà essere seguita in più modalità. La sessione live potrà essere visionata direttamente dal sito Samsung, nella scheda dedicata all’ultimo Unpacked. Contemporaneamente, lo streaming dovrebbe essere trasmesso anche attraverso i principali canali social del brand (dunque Facebook e X). I nostri lettori, più facilmente, potranno seguire ogni attimo del lancio direttamente al termine di questo articolo, nel box YouTube condiviso dal profilo Samsung Mobile.

La diretta della presentazione del telefono dettaglierà ogni specifica hardware dei telefoni, non tralasciando l’importantissimo aspetto software dei device per quest’anno. Ormai da tempo in effetti, è risaputo come i dispositivi beneficeranno di funzioni garantite dall’intelligenza artificiale, come ad esempio la traduzione simultanea di dialoghi in lingue diverse, la trascrizione di conversazioni, la modifica di foto e video professionale con operazioni automatiche del telefono (sulla base del contesto di riferimento) e molto altro ancora. Non mancherà un corposo aggiornamento su quanto rivelato al mondo in giornata.

