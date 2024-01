Ad un giorno dall’uscita ufficiale dei Samsung Galaxy S24, proprio i dispositivi di punta sono già stati avvistati come in vendita sul sito di un rivenditore. La cosa è alquanto anomala e frutto di certo di un errore. Poco importa, grazie alla specifica apparizione, possiamo beneficiare di nuove conferme sulla dotazione dei dispositivi, dunque una loro colorazioni e soprattutto il prezzo dei device.

Il rivenditore che ha già pubblicato la scheda prodotto del Samsung Galaxy S24 è messicano. Proprio la versione Giallo Ambra del Galaxy S24 con capacità di memoria pari a 128 GB è stata avvistata sul sito web di Doto. Ben chiaro è il prezzo dell’esemplare, almeno quello messicano, uotato come a 16.499 pesos. Il valore corrispondente in euro, con una conversione esatta, sarebbe pari a 890,66 euro. Siamo assolutamente in linea con quanto anticipato anche per il mercato europeo ad inizio gennaio. Un leak degli scorsi giorni ci ha infatti informati della spesa di 899 euro per lo stesso identico modello.

Sempre il sito messicano, ha già messo online anche una pagina di vendita per il Samsung Galaxy S24 standard nella sua taglia di memoria da 256 GB. Quest’ultima costerebbe 17.999 pesos ovvero circa 955 euro. Anche in questo secondo caso, il valore di listino sarebbe incredibilmente vicino a quello del mercato europeo con lo stesso smartphone venduto a 959 euro.

Insomma, la disattenzione del rivenditore messicano ci conferma ampiamente i prezzi italiani almeno per i modelli base dei Samsung Galaxy S24 e c’è da pensare che anche per le varianti Plus e Ultra le cose non siano diverse dal listino già condiviso su queste pagine. Dal lancio di tutta la serie ci separano solo 24 ore e non c’è dubbio che durante il keynote di presentazione avremo tutte le conferme del caso.

