Occorre fare il punto della situazione per quanto riguarda la tanto attesa uscita dei biglietti di Salernitana-Roma, posticipo in programma tra due giornate di campionato, con appuntamento fissato lunedì 29 gennaio allo Stadio Arechi. La squadra granata, a differenza di quanto si era detto alla vigilia della sfida al Milan a fine dicembre, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, sta dando ai propri tifosi evidenti segnali di crescita e, complice una classifica tutto sommato abbastanza corta in zona salvezza, può ancora nutrire concrete speranze di mantenimento della categoria. Vediamo come stanno le cose in vista della sfida ai giallorossi.

Cosa sappiamo per ora sulla vendita dei biglietti di Salernitana-Roma in vista del 29 gennaio

Tanti gli spunti di interesse che potrebbero dare una spinta alla vendita dei biglietti di Salernitana-Roma, a partire dal fatto che da alcune ore a questa parte José Mourinho non sia più il tecnico dei giallorossi. Al suo posto, con ogni probabilità, ci sarà Daniele De Rossi, chiamato a dare una scosa sia allo spogliatoio, sia alla piazza, dopo una lunga serie di sconfitte maturate in stagione. Ampiamente deludente la stagione di questa squadra, nonostante l’arrivo di un vero e proprio totem per il nostro campionato come Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda l’inizio della vendita per i biglietti di Salernitana-Roma, è possibile che arrivino comunicazioni ufficiali già in settimana, ma la fase della vendita libera quasi sicuramente scatterà la prossima settimana, in quanto il club granata in questi giorni è impegnato a riempire lo stadio in un altro match delicato. Già, perché prima della sfida a Lukaku ci sarà quella al Genoa, con calcio d’inizio questa domenica alle 18. Oltre ad eventuali disposizioni delle autorità, improbabili per il settore ospiti, dobbiamo dunque valutare anche questo fattore.

Insomma, ancora pochi giorni e vedremo sbloccata la situazione relativa ai biglietti di Salernitana-Roma.

Continua a leggere su optimagazine.com