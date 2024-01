OPPO ha appena lanciato in diversi mercati, come Vietnam, Malesia, India e Indonesia, gli smartphone Reno 11 e Reno 11 Pro. Adesso, a quanto pare, il mercato indonesiano riceverà un terzo telefono della serie Reno 11, chiamato OPPO Reno 11 F 5G, che, secondo i recenti rapporti, avrà il numero di modello “CPH2603“. Si vocifera che lo smartphone sia già disponibile per i preordini nel Paese e le spedizioni partiranno il prossimo 24 febbraio 2024. Andiamo a scoprire insieme i dettagli e le novità che il nuovo device offre.

Dalle immagini, è possibile notare che l’OPPO Reno 11 F 5G sfoggerà un display perforato sulla parte anteriore ed una configurazione a tripla fotocamera sul retro. Per quanto concerne la sicurezza, sarà dotato di un sensore di impronte digitali posto sotto il display. Come opzioni di colore, invece, verrà disponibile in rosa, verde e blu. L’OPPO Reno 11 F sarà dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un oscuramento PWM di 2160 Hz e colori a 10 bit. Sulla parte anteriore presenterà una fotocamera selfie Sony IMX615 da 32MP, mentre sul retro integrerà una fotocamera principale OmniVision da 64MP, un obiettivo ultra-wide Sony IMX355 da 8MP e una fotocamera macro OmniVision OV02B10 da 2MP.

Sotto la scocca, l’OPPO Reno 11 F 5G sarà dotato di un processore MediaTek Dimensity 7050, abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 (espandibile tramite micro SD). Il device integrerà una grande batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 67W. Lato software, il nuovo dispositivo eseguirà il sistema operativo Android 14 basato su ColorOS 14. Infine, sarà dotato di uno chassis resistente alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP65. Recenti certificazioni hanno rivelato che il dispositivo potrebbe essere lanciato anche in mercati come India, Singapore ed Europa.

