L’arte della gioia è tra le novità più attese della stagione televisiva si Sky. La serie, che sarà fruibile anche in streaming su NOW, è ispirato all’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, divenuto un vero e proprio caso letterario.

Terminato nel 1976, il libro era considerato troppo immorale dalla società dell’epoca, tanto che diverse case editrici si rifiutarono di pubblicarlo per ragioni morali. Il romanzo fu pubblicato in una prima versione incompleta nel 1994 e solo nel 1998, a due anni dalla morte della scrittrice, suo marito Angelo Pellegrino decise di distribuirlo a proprie spese. Il libro fu tradotto in più lingue e riscosse un grande successo internazionale, mentre in patria solo nel 2008 Einaudi decise di pubblicarlo, a 32 anni di distanza dalla fine della stesura. L’anno seguente fu edito anche da Mondadori.

La serie Sky Original, ambientata nella Sicilia di inizio ‘900 è incentrata sul personaggio di Modesta, una ragazza che scopre la sessualità e decide di viverla senza inibizioni, andando oltre le convenzioni dell’epoca, pronta a tutto per realizzare le sue ambizioni.

L’arte della gioia è prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film. Alla regia Valeria Golino, alla sua prima esperienza in una serie TV, che ha curato anche la sceneggiatura, insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo.

Modesta vive in un convento dopo che un tragico incidente l’aveva strappa alla sua famiglia. La sua intelligenza, la caparbietà, la spingono presto a diventare la prefertita della Madre Superiora. Successivamente si trasferisce nella villa della Principessa Brandiforti e anche qui riesce a diventare un punto di riferimento, acquistando sempre più potere decisionale. Nel frattempo Modesta cresce e scopre la propria sessualità e intraprende un percorso di emancipazione che la portano a diventare sempre più indipendente, rivendicando il diritto al piacere e alla felicità

Il cast, di assoluto livello, è guidato da Tecla Insolia, che interpreta la giovanissima Modesta. Al suo fianco:

Jasmine Trinca

Valeria Bruni Tedeschi

Guido Caprino

Alma Noce

Giovanni Bagnasco

Giuseppe Spata

