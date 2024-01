Dopo il successo ai Golden Globe, Succession e The Bear fanno incetta di riconoscimenti anche alla 75a edizione degli Emmy Awards. Durante la cerimonia di lunedì 15 gennaio, condotta da Anthony Anderson, le due serie televisive si sono portate a casa 6 statuette ciascuna, sbaragliando la concorrenza nelle rispettive categorie, drammatica e commedia.

Un’ottima conferma è arrivata anche per Beef, che ha conquistato 5 premi, e Last Week Tonight with John Oliver, che ha trionfato tra i varietà e sketch show. Come miglior reality è stato scelto RuPaul’s Drag Race.

Altro protagonista della serata è stato Elton John che, grazie al premio per miglior evento speciale a Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, è diventato il diciannovesimo artista a conquistare l’EGOT, ovvero il Grande Slam dei riconoscimenti per lo spettacolo (Emmy Awards, Grammy Awards, Tony Awards e Academy Awards)

Tra le curiosità della serata c’è il record negativo di Better Call Saul, che passerà alla storia come la produzione con più nomination, ben cinquantatre, a non aver mai vinto un Emmy.

Ecco tutti i vincitori della 75a edizione degli Emmy Awards

Miglior serie comica : The Bear

: The Bear Miglior serie drammatica : Succession

: Succession Miglior miniserie : Beef

: Beef Miglior reality competitivo : RuPaul’s Drag Race

: RuPaul’s Drag Race Migliori varietà talk show : The Daily with Trevor Noah

: The Daily with Trevor Noah Miglior varietà sketch show : Last Week Tonight with John Oliver

: Last Week Tonight with John Oliver Miglior evento speciale : Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium

: Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium Miglior attore protagonista in una serie comica : Jeremy Allen White – The Bear

: Jeremy Allen White – The Bear Miglior attrice protagonista in una serie comica: Quinta Brunson – Abbott Elementary

Quinta Brunson – Abbott Elementary Miglior attore protagonista in una serie drammatica : Kieran Culkin – Succession

: Kieran Culkin – Succession Miglior attrice protagonista in una serie drammatica : Sarah Snook – Succession

: Sarah Snook – Succession Miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv : Steven Yeun – Beef

: Steven Yeun – Beef Miglior attrice protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv : Ali Wong – Beef

: Ali Wong – Beef Miglior attore non protagonista in una serie comica : Ebon Moss-Bachrach – The Bear

: Ebon Moss-Bachrach – The Bear Miglior attrice non protagonista in una serie comica : Ayo Edebiri – The Bear

: Ayo Edebiri – The Bear Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Matthew Macfadyen – Succession

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica : Jennifer Coolidge – The White Lotus

: Jennifer Coolidge – The White Lotus Miglior attore non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv : Paul Walter Hauser – Black Bird

: Paul Walter Hauser – Black Bird Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film tv: Niecy Nash-Betts – Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer Miglior regia per una serie comica : The Bear

: The Bear Miglior regia per una serie drammatica : Succession

: Succession Miglior regia per una miniserie, serie antologica o film tv : Beef

: Beef Miglior sceneggiatura per una serie comica : The Bear

: The Bear Miglior sceneggiatura per una serie drammatica : Succession

: Succession Miglior sceneggiatura per una miniserie, serie antologica o film tv : Beef

: Beef Miglior sceneggiatura per eventi speciali e sketch show: Last Week Tonight with John Oliver

