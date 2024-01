Quest’oggi è presente su Amazon un ottimo sconto che riguarda l’iPhone 14 (PRODUCT) RED da 128GB di memoria interna. Parliamo del modello rosso che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più conveniente rispetto a qualche tempo fa. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 18% sul prezzo da listino di 879 euro, arrivando ad un costo attuale di 724 euro.

I dettagli di oggi sull’iPhone 14 a prezzo basso su Amazon: cosa sappiamo sull’offerta

Torna dunque l’iPhone 14 a condizioni ancor più favorevoli, rispetto a quanto riscontrato giorni fa. C’è quindi un bel risparmio da tenere in considerazione e stiamo parlando di un prodotto Apple che continua ad essere piuttosto competitivo sul mercato, grazie ad un comparto tecnico di tutto rispetto. Bisogna ovviamente accontentarsi di questa colorazione rossa se si vuole approfittare di tale sconto, chiaramente nella variante da 128GB. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon, bisognerà attendere giusto qualche giorno per poter avere tra le mani questo iPhone 14 (PRODUCT) RED da 128GB di memoria interna.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di...

La consegna è assolutamente gratuita e tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis. In questo modo la spesa totale sarà suddivisa nel tempo e più utenti avranno modo di approfittare di tale offerta. Può essere interessante, a questo punto, rinfrescarvi la memoria sulle caratteristiche tecniche che animano questo iPhone 14. Si parte dal solito display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Dal punto di vista hardware spicca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non manca la connettività 5G. Ritroviamo poi un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, con la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine non manca una batteria che consente fino a 20 ore di riproduzione video, durando tutto il giorno. Sta ora a voi decidere se approfittare di quest’offerta per l’iPhone 14.

Continua a leggere su optimagazine.com