Se siete appassionati di smartwatch ed in particolare del marchio Xiaomi, vi informiamo che a partire dalla giornata odierna è disponibile su Amazon in pre-ordine il nuovissimo Xiaomi Redmi Watch 4. Ricordiamo, inoltre, che la data di uscita è venerdì 19 gennaio 2024. Il wearable sarà vostro al prezzo di 99,99 euro, paese di origine Italia, quanto all’opzione di colore sia il cinturino che la cassa sono in grigio. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi e, l’eventuale restituzione si può fare gratuitamente entro 30 giorni dalla data in cui è stato ricevuto e non verranno applicate le spese di spedizione. Andiamo a dare un’occhiata alle specifiche e caratteristiche.

Il nuovo Xiaomi Redmi Watch 4 misura 47.6×41.1×10.5mm per 31.5gr. di peso; il telaio è realizzato in lega di alluminio, con la corona rotante in acciaio inossidabile posta sul lato destro, mentre il cinturino è in TPU. L’indossabile è dotato di certificazione IP68 che lo rende resistente all’acqua e perfetto per immergersi fino a 50 metri. L’orologio presenta un display AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione di 390 × 450 pixel (302ppi), frequenza di aggiornamento a 60Hz, la luminosità massima è di 600nits (peak) ed è dotato di un sensore di luce ambientale che permette la regolazione automatica.

Lo smartwatch integra una batteria da 470mAh, in grado di ricaricarsi in circa 85 minuti e consente un’autonomia di 20 giorni in “modalità tipica“, ovvero con Always On Display disattivato. Con la “modalità di risparmio energetico”, invece, l’autonomia aumenta fino a 30 giorni. Il wereable dispone, inoltre, di più di 200 quadranti e di una tecnologia LTPS per salvaguardare l’autonomia. Altre funzioni sono cardiofrequenzimetro, sensore per i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitoraggio di sonno, stress e ciclo mestruale; sono presenti oltre 150 modalità sportive, mentre in termini di connettività offre GPS, Bluetooth 5.3 ed NFC.

