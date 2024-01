Emergono proprio in queste ore ulteriori dettagli sulla probabile scheda tecnica dei vari iPhone 16 ed iPhone 16 Pro, considerando il fatto che da giorni si parla dei probabili passi in avanti che dovrebbero essere garantiti da Apple per la propria utenza. In particolare, occorre focalizzarsi su un tema molto delicato come quello della memoria RAM, andando oltre le considerazioni generiche che abbiamo fatto la scorsa settimana a proposito dei plus probabilmente associati alla serie 2024. Vediamo più da vicino, insomma, in quale direzione stia andando il colosso di Cupertino in questo particolare momento storico.

Probabile ed evidente passo in avanti fatto sulla memoria RAM con iPhone 16 ed iPhone 16 Pro: cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Quali sono le informazioni che abbiamo raccolto fino a questo momento? Secondo il report condiviso in giornata da una fonte autorevole come MacRumors, pare che Apple sia effettivamente focalizzata in primis sul miglioramento della memoria RAM dal punto di vista hardware. Insomma, i prossimi iPhone 16 ed iPhone 16 Pro dovrebbero essere destinati a garantire un apprezzabile valore aggiunto al pubblico in questo senso, se pensiamo che a detta del suddetto sito i modelli in questione saranno dotati entrambi di 8 GB di RAM, nel tentativo di assicurare un apprezzabile plus al pubblico fedele alla mela morsicata.

A conti fatti, si tratterebbe di un aumento non di poco conto rispetto ai 6 GB di RAM che abbiamo toccato con mano coi vari iPhone 15 e iPhone 15 Plus pochi mesi fa, secondo le informazioni condivise durante il weekend che ci siamo appena messi alle spalle dall’analista Jeff Pu. Quest’ultimo, come se non bastasse, ritiene anche che i modelli del 2024 siano in grado di supportare il Wi-Fi 6E, che sostanzialmente funziona con la banda a 6 GHz. Quest’ultima, dal canto consentendo velocità wireless più elevate e ridotte interferenze del segnale con un router compatibile.

Insomma, da oggi abbiamo un paio di ragioni in più per attendere l’uscita sul mercato dei nuovi iPhone 16.