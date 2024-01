Le anticipazioni di My Home My Destiny, la nuova serie turca che, dopo la messa in onda su Canale5, è sbarcata su Mediaset Infinity con la seconda stagione. Con il ritorno di Uomini & Donne, la serie è traslocata sulla piattaforma di streaming. Le trame sono relative alla settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

In questa seconda stagione, il matrimonio tra Zeynep e Mehdi ha subito un forte scossone in seguito alla rivelazione della gravidanza di Benal. Come sappiamo, la giovane aspetta un figlio dal meccanico. Subentra anche un nuovo personaggio: Baris, che diventa l’interesse amoroso di Zeynep.

Di seguito le anticipazioni di My Home My Destiny di questa settimana.

Zeynep è felice per il suo ingresso nel mondo degli affari con l’azienda tessile di Nermin: le due donne sono rimaste entusiaste dall’incontro con Tarik. Nel frattempo, Sakine e Sultan, insieme ad Ali Riza, visitano il cantiere del nuovo ristorante e rimangono colpite dalla rapidità con cui procedono i lavori.

Zeynep tiene la sua prima riunione aziendale, presenta al consiglio direttivo sia Tarik che Baris e si dimostra subito molto decisa riguardo al nuovo corso della Lotus. Intanto, Tarik invita a cena Nermin, ma lei ha già un impegno: la cena di degustazione del ristorante che aprirà prossimamente.

Infine, Zeynep decide di sposare Baris, e gli propone di accelerare le cose: lui all’inizio ne è felice, ma poi ascolta per caso una parte di conversazione di Zeynep.

