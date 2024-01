Vale la pena acquistare oggi un Samsung Galaxy S23? Decisamente si, se consideriamo il buon hardware del top di gamma dell’anno scorso, il suo ottimo supporto software ma soprattutto le promozioni che stanno investendo la specifica serie. Siamo appena entrati nella settimana che segnerà il lancio del Samsung Galaxy S24 (mercoledì 17 gennaio). Dunque è più che normale che il predecessore sia in sconto più che mai e sullo store Amazon si potrebbe approfittare di un vero e proprio affare.

Prendendo come riferimento la variante del Samsung Galaxy S23 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, dobbiamo giustamente ricordare come il telefono sia stato lanciato a 979 euro circa un anno fa. Nel corso dei mesi, come è naturale che sia, il device è stato protagonista di una lenta ma progressiva svalutazione. Proprio su Amazon, soprattutto dopo l’estate, gli sconti sempre più interessanti non sono mancati e quelli attuali sono di certo i più interessanti. Ad oggi 15 gennaio, in effetti, è possibile portare a casa il modello base del telefono a circa 612 euro. Il risparmio assoluto si attesta sui 370 euro, almeno se paragonato al costo di lancio del device.

La promozione attuale Amazon per il Samsung Galaxy S23 si lega a degli esemplari degli ormai ex top di gamma in pronta consegna. La spedizione dello smartphone prescelto non prenderà dunque molto tempo, in media uno o due giorni lavorativi. Occhio soltanto alla disponibilità di unità nei magazzini del noto e-commerce. Le scorte di prodotti a queste condizioni davvero speciali non sono affatto abbondanti. Il dispositivo al prezzo indicato come il più basso in assoluto di questo periodo è quello nella colorazione Phantom Black. Per chi non vorrà acquistare il device in un’unica soluzione, è anche disponibile il pagamento rateale con Cofidis messo a disposizione sulla piattaforma Amazon.

Offerta SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

