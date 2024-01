Da anni è dimostrato che il Blue Monday è una fake news, eppure il terzo lunedì di gennaio è sempre oggetto di post, titoli acchiappalike e altri contenuti sul tema del “giorno più triste dell’anno”. Una semplice bufala virale nata per scopi di marketing che nessuno ferma.

Perché il Blue Monday è una fake news

Per anni il mondo intero ha creduto che il Blue Monday fosse il risultato di un calcolo riportato in uno studio secondo il quale, incrociando una serie di fattori più o meno determinanti (meteo, fine delle festività, demotivazione), il terzo lunedì dell’anno diventava il giorno più triste.

Piuttosto l’idea fu di Cliff Arnall dell’Università di Cardiff, che nel 2005 si presentò come psicologo e autore dello studio di una curva di correnti negative che, secondo lui, raggiungevano il piccolo in un dato momento dell’anno. In realtà Cliff Arnall non era uno psicologo, non presentò alcuno studio e tanto meno era un ricercatore. Arnall era un semplice tutor.

A sfruttare l’ondata fu l’agenzia di viaggi Sky Travel, che con la scusa di combattere la tristezza avviò una massiccia campagna pubblicitaria con la quale convinse gli utenti a prenotare un viaggio per vincere la tristezza. In seguito Cliff Arnall ammise di aver redatto il finto studio per puri scopi pubblicitari. La stessa Università di Cardiff ne prese le distanze.

Cosa scrivono sui social

Come detto in apertura, nonostante sia risaputo che il Blue Monday sia una fake news, su social si continua a parlarne. C’è chi, per esempio, consiglia di combattere le bad vibes con i fiori, chi pubblica grafiche sul tema e chi ironizza: “Oddio, non che gli altri giorni sia ‘sto carnevale di Rio”.

C’è chi tenta di motivare i follower: “Se oggi è il giorno più triste dell’anno, significa che domani andrà meglio”.

Ma ci pensate che oggi è il #BlueMonday?

Non vi mette euforia pensare che è il giorno più triste dell'anno, e quindi che da domani tutto andrà meglio?

Solo per questo, oggi per me è il giorno più felice dell'anno. — Seq (@Sequenzo) January 15, 2024