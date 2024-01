Il colosso di Seul svelerà la serie Samsung Galaxy S24 tra un paio di giorni e ha fallito terribilmente nel colmare le perdite. La maggior parte delle funzionalità software dei telefoni della gamma sono trapelate nelle ultime settimane. Una nuova fuga di notizie ha ora rivelato cosa aspettarsi dalla fluidità del software sul Samsung Galaxy S24. I prossimi top di gamma del produttore asiatico saranno i primi telefoni ad eseguire la One UI 6.1 immediatamente. Se le fughe di notizie si riveleranno esatte, il nuovo software potrebbe rendere questi dispositivi i telefoni Samsung più fluidi di sempre. Secondo l’informatore Ice Universe (@UniverseIce), che ha pubblicato un breve video che mostra le animazioni, il frame rate delle animazioni è migliorato con la One UI 6.1. Secondo quanto riferito, il colosso di Seul ha rimosso l’effetto sfocato dello sfondo per migliorare l’efficienza energetica.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, la società sudcoreana ha anche ottimizzato notevolmente l’animazione del ridimensionamento dello sfondo, rendendola non lineare (i fan lo chiedevano da molto tempo) e migliorato il ridimensionamento dello sfondo (tutte queste modifiche rendono le animazioni più fluide rispetto a iOS, secondo l’informatore). Date un’occhiata al video qui sotto. Quando si chiudono le app, l’animazione che ridimensiona la finestra dell’app alla sua icona nella schermata principale ha un effetto elastico più pronunciato. Quando aprite e chiudete rapidamente le app dalla schermata principale, l’intera interfaccia utente appare molto fluida e fluida, senza cali di frame rate che a volte si vedono sui vecchi smartphone Samsung.

Anche se la One UI 6.1 debutterà sulla serie Samsung Galaxy S24, è destinata ad arrivare anche sugli smartphone e tablet esistenti. Come accennato in precedenza, l’azienda asiatica sta già testando One UI 6.1 su diversi telefoni, inclusi i Samsung Galaxy S22 e S23, e l’aggiornamento potrebbe essere rilasciato già alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio.

