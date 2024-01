Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto concerne una questione come la vendita dei biglietti di Roma-Inter. Se da un lato la vendita libera è scattata lo scorso 12 gennaio, il discorso va al momento circoscritto ai sostenitori locali. Non è un caso che al momento della pubblicazione del nostro articolo non sia possibile procedere solo all’interno del sito giallorosso, inserendo le proprie credenziali. Un chiaro segnale sul fatto che la distribuzione dei ticket allo stato attuale non sia consentita tra i tifosi nerazzurri. Fatta eccezione, ovviamente, per coloro che sono dispositi ad occupare un posto in altri settori dello Stadio Olimpico.

Cosa aspettarsi sui biglietti di Roma-Inter nel settore ospiti: le ultime anticipazioni sull’uscita

Sostanzialmente, non sono cambiate tante cose rispetto al nostro ultimo report di inizio anno, quando abbiamo provato a prevedere come sarebbero andate le cose durante queste settimane. A prescindere da tutte queste considerazioni, sta crescendo l’attesa per i biglietti di Roma-Inter nel settore ospiti. Ecco perché occorre fare il punto della situazione su cosa si sappia a proposito dell’uscita. In un contesto simile, non abbiamo informazioni ufficiali, anche perché è probabile che il club giallorosso attenda eventuali disposizioni da parte delle autorità per qualche limitazione da imporre ai supporters nerazzurri.

Non corre buon sangue tra le due curve, ma in questi anni non si sono verificati fatti di cronaca in termini di ordine pubblico. Per questa ragione, è probabile che al massimo si dovrà disporre della tessera del tifoso interista per acquistare biglietti di Roma-Inter nel settore ospiti. Su Vivaticket l’evento non c’è ancora, ma dando uno sguardo all’approccio della società giallorossa ai big match, ci sono buone probabilità che la situazione si possa sbloccare entro la fine della prossima settimana.

Insomma, occhi aperti nel caso in cui doveste essere alla ricerca di informazioni sui biglietti di Roma-Inter per il settore ospiti.

