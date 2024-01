Si fanno sempre più interessanti le notizie relative al prossimo aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1. Già più volte è stato ribadito come la prossima versione dell’interfaccia software proprietaria di Samsung introdurrà funzioni di intelligenza artificiale sui nuovi Samsung Galaxy S24 e (in parte) anche sui dispositivi meno recenti. Quello che vogliamo sottolineare invece oggi è di come la grafica dell’orologio della schermata di blocco del telefono sarà del tutto personalizzabile, così come si preannuncia una migliore fluiditò nelle animazioni software per i device supportati.

Tutte le ultime novità condivise in questo articolo sono state messe in risalto dal noto informatore Ice Universe. Quest’ultimo si è dimostrato nel tempo come sempre ben informato di qualsiasi anticipazione hi-tech: motivo in più per credere a quanto riportato in merito alla schermata di blocco prevista dalla nuova interfaccia, in particolare per il widget Orologio. La sezione contenente l’indicazione dell’orario potrà essere ampiamente personalizzata proprio grazie alla nuova versione One UI 6.1. Se, con l’update 6.0 è stato possibile finora modificare soltanto la grandezza del clock, la sua posizione e il carattere in pochi e selezionati font, per il futuro è previsto ben altro.. Direttamente dal Galaxy Store sarà possibile scaricare degli stili dell’orologio sempre aggiornati e sempre diversi. Nel tempo, le opzioni disponibili dovrebbero essere illimitate.

Le novità della One UI 6.1 vanno ancora ben oltre e, sempre secondo Ice Universe, riguardano la fluidità delle animazioni. Proprio il tipster, in occasione del lancio della One UI 6.0, era stato molto critico nei confronti dell’operato degli sviluppatori. Con l’update prossimo, le cose sarebbero molto diverse, garantendo un’esperienza finale agli utenti ben superiore.

La One UI 6.1 si troverà di certo già a bordo dei nuovi Samsung Galaxy S24. Per la stessa esperienza sui vecchi Samsung Galaxy S23 bisognerà attendere circa metà febbraio e ancora tempi più lunghi toccheranno ad altri dispositivi.

