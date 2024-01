Il mondo della moda e le serie TV sono un connubio che ultimamente va via via sempre più rafforzandosi. Le storie legate ai grandi stilisti sono sempre molto seguite dal pubblico televisivo e le piattaforme di streaming stanno proponendo importanti novità su questo filone, di cui fa parte anche The New Look, che debutterà su Apple TV+ il prossimo 14 febbraio.

La serie, prodotta da Todd A. Kessler, racconta due figure iconiche dell’alta moda del novecento, come Christian Dior e Coco Chanel, interpretati rispettivamente da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche.

La trama verte sulla nascia del cosiddetto “New Look” e al fianco dei due stilisti principali troveremo altre figure fondamentali della moda del XX secolo, come:

Yves Saint Laurent

Pierre Balmain

Cristobal Balenciaga

Hubert de Givenchy

The New Look – Trama

La serie è ambientata nella Parigi durante l’occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale e segue le vicende dei due grandi stilisti Christian Dior e Coco Chanel, portatori di due concetti di moda diametralmente opposti. Chanel chiuse la casa di moda a causa della guerra diventando agente segreto dell’intelligence nazista, mentre la sorella di Dior, interpretata da Maisie Williams, fu arrestata, reclusa e torturata per il suo ruolo in prima linea nella Resistenza francese. Lasciato l’esercito francese, Dior si unì a Lucien Lelong (John Malkovich) e fondò il suo brand nel 1946, ottenendo un immenso successo con la sua prima collezione, che diede vita al New Look.

The New Look – Cast

Oltre a Ben Mendelsohn, Juliette Binoche e agli altri attori citati, a dare lustro al già ricco cast di The New Look c’è anche Glenn Close, tre volte vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar, che interpreta Carmel Snow, direttrice della celebre rivista di moda Harper’s Bazaar, edita tra il 1934 e il 1958, e prima a coniare la definizione di “New Look” dopo aver assistito a una sfilata di Dior nel ’47. Completano il cast:

David Kammenos – Jacques

Michael Carter – Maurice Dior

Jannis Niewöhner – Walter Schellenberg

Dominic Tighe – Julien Horn

Emily Mortimer – Vera Lombardi

Claes Bang – Hans Von Dincklage

Emma Canning – Vera Lombardi da giovane

Joe Pitts – Christian Dior da giovane

Thomas Poitevin – Pierre Balmain

