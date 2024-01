Terra Amara torna in onda di stasera 14 gennaio con i nuovi episodi su Canale5. Dopo la puntata evento di giovedì, la serie turca occuperà ancora lo slot della domenica, e poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e al sabato con un lungo appuntamento pomeridiano.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione. Demir è misteriosamente scomparso, ma nel frattempo la vita nella tenuta Yaman prosegue, con Zuleyha diventata la nuova signora di Cukurova. Hakan e il suo socio Abdulkhair tramano alle sue spalle, così come Betul, che mira all’azienda di famiglia.

La puntata evento di giovedì scorso ha messo in scena la morte di uno dei personaggi storici di Terra Amara, nonché uno dei più amati: Ali Rahmet Fekeli. Al momento si è trattato di solo un appuntamento in quello slot. Non sappiamo se prossimamente tornerà in onda di giovedì.

Stasera 14 gennaio vedremo tre episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni:

Zuleyha si trova in difficoltà perché due donne l’hanno ricattata. Vogliono essere pagate per il loro silenzio, in caso contrario racconteranno a tutta la città che Demir prima di sposarsi con Filiz, aveva avuto una relazione con Hulya, la sorella del suo socio Hakan.

Dopo aver appreso da Betul che Ercan ha rubato un’ingente somma di denaro all’azienda, Zuleyha licenzia il suo dipendente, il quale cerca inutilmente di farle capire che è stato raggirato da Betul. Intanto, Lutfiye e Saniye trovano nella giacca di Fekeli una ricevuta di un ristorante di Isparta e si chiedono perché lui fosse andato lì.

Una donna di nome Ayten mostra a Zuleyha una lettera che svela la relazione tra Demir e Hulya. Nella lettera Demir minacciava Hulya ora paralizzata da tanti anni, per aver tentato il suicidio.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 14 gennaio dalle 21:30. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Continua a leggere su optimagazine.com.