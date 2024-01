Giungono nuove indicazioni su quando l’aggiornamento One UI 6.1 arriverà sui Samsung Galaxy S23 e poi, a cascata, su altri dispositivi della serie Galaxy. A soli 3 giorni dal lancio dei Samsung Galaxy S24 che segnerà anche la presentazione della nuova interfaccia utente, raccogliamo la testimonianza di un esperto molto autorevole in materia di strategia software di Samsung, ossia Tarun Vats. Proprio quest’ultimo ha appena svelato quanto bisognerebbe attendere per il salto alla nuova versione della UI proprietaria.

Ebbene, i Samsung Galaxy S23 non iniziaeranno a ricevere l’aggiornamento One UI 6.1 prima della metà di febbraio. In sostanza, la rinnovata interfaccia software sarà esclusiva dei Galaxy S24 per le prime settimane post presentazione. Al contrario, da circa metà febbraio appunto, gli sviluppatori dovrebbero cominciare a rilasciare la nuova esperienza anche sugli ormai ex mtop di gamma,

La grande attenzione per il lancio dell’aggiornamento dell’interfaccia di Samsung dovrebbe essere ben riposta. Intanto, la rinnovata release dovrebbe migliorare l’esperienza utente in tanti aspetti, in primis ottimizzare l’effetto delle animazioni che sull’update One Ui 6.0 lascia davvero a desiderare. Di certo poi, verrà garantito un re-design per la grafica di menù, schede, sezioni e icone. Ma quello che si attende maggiormente è l’integrazione dell’intelligenza artificiale anche sulle ammiraglie dell’anno scorso. L’AI sarà il punto di forza dei nuovi Samsung Galaxy S24 con la possibilità di ottenere tanti plus da essa: la traduzione simultanea di un discorso in lingue diverse, la trascrizione di dialoghi di gruppo, la memorizzazione di note automatiche per appuntamenti e promemoria sulla base dell’esperienza utente, la post produzione di immagini con l’aggiunta di elementi in linea con il contesto: quelle appena elencate sono solo alcune delle novità che si attendono con il rilascio (naturalmente, tutte da confermare ancora).

Di certo, dopo febbraio, la One UI 6.1 toccherà anche altri dispositivi. Magari con il prosieguo della primavera, dovrebbe toccare anche i pieghevoli Samsung di ultima generazione e poi ancora al Samsung Galaxy S22 procedere all’update. La tabella esatta dei passaggi software sarà più chiara, magari, nelle prossime settimane.

