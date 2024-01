Chi punta ad uno dei prossimi Samsung Galaxy S24 pone particolare attenzione alla questione prezzo dei top di gamma. Questi ultimi saranno lanciata tra 3 giorni, ossia mercoledì 17 gennaio all’interno di un evento Unpacked live da San José in California. Sul valore commerciale di ogni esemplare di quest’anno si nutrono ormai davvero pochi dubbi, anche per il nostro paese.

All’inizio di gennaio, un informatore autorevole come Roland Quandt ha diffuso il listino prezzi dei Samsung Galaxy S24 per il mercato europeo, dunque in euro. Da quel momento in poi, in merito alle cifre indicate dal tipster, non sono giunte smentite. Possiamo dunque credere che quanto riportato finora corrisponda (in tutto e per tutto o quasi) alla reale politica commerciale di Samsung per i dispositivi. Di seguito dunque, è riportato il prezzo che dovrebbe avere ogni ammiraglia al momento della vendita post lancio.

Il Samsung Galaxy S24 da 128 GB costerà 899 euro mentre quello con taglio di memoria da 256 GB invece 959 euro. Per quanto riguarda invece l’esemplare Samsung Galaxy S24 Plus, nella versione con 256 GB di storage, la spesa da affrontare sarà pari a 1.149 euro: chi punta, al contrario, a 512 GB di spazio interno, dovrà sganciare non meno di 1.269 euro,

Tutti i Samsung Galaxy S24 Ultra risulteranno essere i dispositivi più costosi in assoluto, come è naturale che sia. I potenziali acquirenti interessati ai 256 GB pagheranno 1.449 euro; per l’esemplare da 512 GB toccherà sborsare 1.569 euro e infine per quello da ben 1 TB di spazio interno, è previsto l’acquisto a non meno di 1.809 euro.

Mercoledì prossimo avremo la conferma esatta del listino prezzi appena riferito. Possiamo ipotizzare solo imprecisione di pochi euro rispetto alle cifre fin qui riportate ma, in generale, i costi riportati non dovrebbero affatto differire.

