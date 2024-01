Halo si appresta a tornare su Paramount+ con la seconda stagione. La serie ispirata al celebre videogioco sarà in streaming con nuovi episodi, come annunciato dalla stessa piattaforma di streaming con il primo trailer ufficiale diffuso in rete nei giorni scorsi.

A due anni di distanza dall’uscita della prima stagione Halo 2 promette di portare lo spettatore ancora più dentro all’universo della versione videoludica, con un’ambientazione più cupa, in cui Master Chief è chiamato a guidare gli Spartan alla difesa dell’ultima roccaforte del genere umano contro l’attacco dei Covenant, che secondo il personaggio interpretato da Pablo Schreiber si apprestano a portare un attacco mortale, e a cercare l’Halo che potrebbe essere l’unico spiraglio di salvezza della specie.

La seconda stagione di Halo debutterà in streaming il prossimo 8 febbraio, come confermato dal trailer di Paramount+.

Halo 2 – In rete monta la polemica dei fan del videogioco

Intanto sui social è iniziata una vera e propria mobilitazione a cui hanno preso parte tantissimi appassionati del videogioco di Halo, i quali criticano la serie perché Master Chief, secondo loro, toglierebbe troppo spesso l’iconico elmetto, divenuto simbolo di tutto il franchise. In particolare su Reddit alcuni post sono diventatii molto popolari sull’argomento. La produzione ha risposto a questo attacco affermando che rappresentare una storia così complessa senza mostrare il volto del protagonista sarebbe stato troppo complicato e che dunque la scelta di far togliere l’elmetto a Master Chief erano legate a un miglior adattamento al mezzo televisivo. Le motivazioni, tuttavia, sembrano aver convinto poco gli appassionati del videogioco.

