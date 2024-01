La notizia trapelata in queste ore è di quelle bomba: gli imminenti Samsung Galaxy S24 sarebbero destinati ad un futuro software glorioso, quello che gli permetterebbe di ottenere ben 7 anni di aggiornamenti software dopo il loro lancio (un record rispetto agli attuali 4 anni di supporto). Si tratterebbe di una politica completamente nuova per il produttore Samsung che farebbe di certo una gran differenza sul mercato.

A fornire questa anticipazione, è stato il sito Androidheadlines. In un approfondimento legato alle funzioni AI del prossimo top di gamma, è stato dichiarato che Samsung sarebbe pronto a seguire le orme di Google. Proprio Bug G, lo scorso ottobre, ha lanciato la sua nuova serie Pixel 8 e ha annunciato per essa ben 7 anni di aggiornamenti software garantiti. Gli esperti di Mountain View hanno fatto da apripista ad una strategia di supporto davvero di lungo corso, promettendo di far meglio anche rispetto a quanto garantisce per ora Apple sui suoi melafonini. Proprio Samsung ora sarebbe pronta a fare qualcosa di molto simile per le ammiraglie in presentazione tra 4 giorni, ossia il 17 gennaio.

I lunghi 7 anni di aggiornamenti pensati per i Samsung Galaxy S24 dovrebbero includere non solo le comuni patch di sicurezza mensili. Gli update forniti dovrebbero essere i maggiori, dunque quelli riferiti alla versione del sistema operativo, ma anche all’aggiornamento dell’interfaccia proprietaria One UI. Per tutto questo lungo lasso di tempo dunque, i prossimi telefoni di punta dovrebbero continuare a ricevere tante nuove funzioni, implemantazioni più che notevoli dell’esperienza d’uso e non solo correzioni di bug e problemi.

Non ci resta che attendere la manciata di giorni che ci separa dal lancio dei Samsung Galaxy S24 per sapere se quanto appena trapelato corrisponde alle reali intenzioni di Samsung. Se tutto dovesse essere confermato, possiamo credere ad un effetto domino su altri produttori Android che potrebbero essere spinti a fare lo stesso per i loro device (per iniziare, almeno quelli di fascia alta).

