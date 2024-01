Nome: Francesca

Cognome: Giubelli

Categoria: Influencer virtuale

Piattaforme: Instagram

Chi è Francesca Giubelli

Nei fatti Francesca Giubelli non esiste: parliamo, infatti, dell’ennesima influencer virtuale sulla quale i suoi creator hanno puntato per proporre un progetto che si distingue dalle altre modelle create con l’AI.

Se da una parte Francesca Giubelli si presenta come lo stereotipo del modello mediterraneo, dall’altra gli autori provano a farle lanciare dei messaggi. Che non piacciono a tutti. Francesca “visita” Napoli, frequenta ristoranti e si fotografa alla mostra del cinema di Venezia, ma è orgogliosamente romana e tifosa della Roma, un motivo che già divide il pubblico proprio per la dichiarata fede calcistica.

In un post dell’8 gennaio, Francesca Giubelli si è descritta come una “ragazza semplice” che ama la vita e che sogna di diventare mamma, citando le parole di Papa Francesco sull’“importanza fondamentale e primaria della vita umana come dono”. Per chiudere il post, Francesca ha usato il l’hashtag #NOmaternitàsurrogata, che ha scatenato le polemiche.

“Ci mancava l’AI sovranista“, scrivono, e ancora: “Più che un’intelligenza artificiale pari proprio una stupidità molto umana o un generatore automatico di frasi della senatrice Mennuni”.

Spesso, inoltre, Francesca fa riferimento al caso pandoro senza fare nomi. Cosa fa Francesca Giubelli nella “vita”? “Model” e “Food travel blogger” è ciò che racconta di sé nella bio.

Cosa dicono gli autori

In poco tempo Francesca Giubelli è diventata un caso. Il progetto porta la firma di Valeria Fossatelli, Emiliano Belmonte e Francesco Giuliani – come scrive Corriere Della Sera.

Valeria Fossatelli ha raccontato il progetto in un’intervista all’Ansa. L’influencer virtuale è dotata di “una coscienza critica, una sua personalità”, e per definire al meglio la sua identità è stata creata “ancorata a valori tradizionali“ e con lo scopo di “farla parlare del made in Italy, delle bellezze italiane, delle eccellenze”.

