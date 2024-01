In questo sabato 13 gennaio a molti non funziona Instagram in modo corretto. L’app social per dispositivi mobili non si apre a più di qualche utente, manifestando degli errori evidenti. Le anomalie sono in corso dalle prime ore di questa giornata di metà mese e vale la pena esaminare i possibili motivi delle difficoltà in corso.

La prima cosa da sottolineare è che non siamo al cospetto di un vero e proprio down dello strumento social di Meta. L’esperienza della piattaforma da web e dunque via browser internet, è del tutto nella norma, senza problemi. Ben altri riscontri si hanno provando ad entrare nell’applicazione attraverso smartphone, e al meno al momento di questa pubblicazione, soprattutto da dispositivi Apple. Ebbene, a tanti succede quanto segue: l’app non si apre nonostante gli svariati tentativi di accesso con il proprio profilo. Quello che viene visualizzato è qualche messaggio di errore o l’alert relativo all’impossibilità di mostrare il feed dei contenuti.

Non sono pervenuti riscontri ufficiali sul perché non funzioni Instagram in questa giornata. Possiamo ipotizzare, come d’altronde accaduto molto spesso in passato, che qualche nuovo aggiornamento abbia introdotto qualche bug di troppo, peggiorando l’esperienza degli utenti. Ebbene, a favore di questa riflessione, possiamo segnalare che (soprattutto per i dispositivi Apple) è stato reso disponibile in questi giorni una nuova versione dello strumento social, siglata come la 313.0.0. Solo nelle prossime ore capiremo se le anomalie della piattaforma rientreranno a seguito di qualche intervento tecnico particolare o sarà necessaria la pubblicazione di un vero e proprio nuovo aggiornamento dell’app per risolvere ogni problema.

Al momento, gli utenti social interessati dalle anomalie hanno davvero ben poco da fare per superare i problemi al loro social preferito. Visto che non funziona Instagram dopo numerosi tentativi di accesso al proprio profilo, l’unica prospettiva è quella di attendere eventuali correzioni dello strumento social a monte, si spera nel più breve tempo possibile.

