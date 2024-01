Esiste uno strumento utile per la verifica del ritardo dei treni? Qualcuno potrebbe credere che l’app Trenitalia sia stata progettata solo per la ricerca e vendita di biglietti. Eppure, lo stesso strumento ufficiale ha anche lo scopo di fornire informazioni sulla mobilità per le tratte di percorrenza del nostro paese. Questo approfondimento ha dunque lo scopo di dettagliare le modalità di fruizione di una funzione così importante e che non proprio tutti conoscono.

Funzionamento

L’app Trenitalia è disponibile gratuitamente sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store per chi possiede un iPhone o un’iPad. Lo strumento è del tutto gratuito e può essere utilizzato anche senza registrazione nelle sue funzioni base, come quella relative alla mobilità. Al contrario, per l’acquisto dei biglietti, l’autenticazione sarà invece richiesta.

Scendendo nello specifico della funzione per la verifica del ritardo dei trani, dal menù principale dell’app Trenitalia si deve accedere alla scheda denominata “Infomobilità”. Da qui si accede ad una specifica sezione in cui deve essere indicato il treno di proprio interesse. Una ricerca può essere effettuata sulla base del numero indicativo della tratta, ma anche riportando la stazione di partenza e quella di arrivo, giorno e orario corrispondente. Una volta trovato il proprio tragitto, selezionandolo, si hanno tutte le informazioni di proprio interesse. Quelle presenti sono relative agli orari di transito programmati, ma anche quelli stimati appunto in caso di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

L’app Trenitalia non consente solo la verifica del ritardo treni in maniera manuale ma, una volta selezionata una tratta, è possibile attivare le notifiche relative agli aggiornamenti di quella tratta. Il servizio è denominato Smartcaring e consente di indicare il giorno esatto in cui avere a che fare con gli alert, pure l’orario. In quest’ultimo modo, si avrà l’assoluta certezza di non perdere l’importante dettaglio sui possibili minuti di ritardo accumulati, anche sui nuovi orari programmati per gli arrivi nelle varie stazioni intermedie o definitive.

Sempre attraverso la scheda Infomobilitò, sarà possibile sempre accedere alla scheda “Treni seguiti”. In quest’ultima, compariranno proprio le tratte di interesse con le prime informazioni utili (relative ai treni appunto, in orario o in ritardo di un determinato lasso di tempo). Da questa scheda è poi possibile cancellare le tratte di interesse o semplicemente disattivare le notifiche.

Usabilità

Il giudizio sull’app Trenitalia è, nel suo complesso, buono per l’esperienza di acquisto (non esaminata in questo articolo) ma è ancora più positivo nel caso della funzione di verifica del ritardo treni invece presa in esame. I comandi a disposizione degli utenti finali sono pochi ma semplici ed immediati. Giusto quanto occorre per sapere sempre se un treno è in ritardo oppure no e qual è la nuova programmazione dei tempi di arrivo nelle varie stazioni. Per ricevere le notifiche sul proprio smartphone servono solo le opportune autorizzazioni del telefono.

Continua a leggere su optimagazine.com