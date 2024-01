Una delle offerte più interessanti di quest’oggi presenti su Amazon riguarda l’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna. Un top di gamma di ultima generazione di stampo Apple che gode già di uno sconto di rilievo sul famoso sito di e-commerce. Chi insomma non ha necessità di puntare sui modelli Pro, può sicuramente virare su questo iPhone 15 che presenta un design simile ai fratelli maggiori, ma il costo risulta essere decisamente più conveniente.

Avvistato a buoni livelli il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon in Italia: riscontri sull’offerta di oggi

Altra promozione interessante, in sostanza, a pochi giorni di distanza dal nostro ultimo aggiornamento. Certo ci sono differenze tecniche che non possono non essere prese in considerazione, ma il modello base di quest’anno dei top di gamma di casa Apple è ultra competitivo sul mercato. Per questo consigliamo di fare un pensierino su questo iPhone 15, soprattutto al prezzo proposto quest’oggi da Amazon. Qui troviamo uno sconto del 13% applicato sul costo da listino di 979 euro, arrivando quindi ad una cifra finale di 849 euro.

Non è consueto trovare uno sconto di questo tipo per un modello di ultima generazione di stampo Apple, è bene quindi cogliere la palla al balzo. Ricordiamo come ci sia disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e soprattutto la spedizione risulta essere assolutamente gratuita. Pochi giorni e questo iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna arriverà nelle vostre case. C’è un altro aspetto da tenere in considerazione, ossia la possibilità di effettuare un pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di tale offerta.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 15 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale. Spazio poi al processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Infine, lato fotografico, spicca il sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X.

