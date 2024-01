Karl Lagerfeld è stato tra gli stilisti più influenti tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Il suo nome era sinonimo di indipendenza e rivoluzione stilistica e anche per questo è stato ribattezzato Kaiser Karl. Proprio questo potrebbe essere il nome della serie TV che Disney+ lancerà sulla sua piattaforma di streaming nel 2024 e di cui ha diffuso la prima immagine.

La serie è ambientata nel 1972, quando il trentottenne Lagerfeld è ancora uno stilista poco conosciuto. Dopo essersi innamorato di Jacques de Bascher si ritrova a competere con Yves Saint Laurent e Pierre Bergé a capo di un prestigiosissimo brand di moda. Da questo momento inizia l’epopea del Kaiser.

Ad interpretare lo stilista durante la sua ascesa nel mondo dell’alta moda parigina degli anni ’70 è Daniel Brühl, attore tedesco con cittadinanza spagnola, noto per aver recitato in film come The Cloverfield Paradox, Captain America: Civil War, Rush di Ron Howard e Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino.

La serie è creata da Raphaëlle Bacqué, già scrittrice della biografia Kaiser Karl, pubblicata da Albin Michel nel 2019 e tradotta in sei lingue, insieme a Isaure Pisani-Ferry (Rapinatori: la serie, Vampiri), Jennifer Have (Unfaithful, The Red Band Society). La regia è affidata a Jérôme Salle (Kompromat, Totems) e Audrey Estrougo (Tout va Bien, Authentik). Produttori esecutivi sono Gaumont e Jour Premier. Le riprese saranno effettuate in Francia.

Continua a leggere Optimagazine