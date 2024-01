I Samsung Galaxy A15 e A25 a basso costo arriveranno in un altro Paese europeo, la Svizzera. Questi telefoni sono diventati due dei più convenienti dell’azienda quest’anno ed i prezzi in Svizzera partono da 179 franchi (209 dollari). In termini di disponibilità, il Samsung Galaxy A25 è già disponibile, mentre l’A15 sarà in vendita nella prima metà di febbraio. Le opzioni di colore per entrambi i telefoni includono blu, nero e giallo.

Il Samsung Galaxy A25 5G è in vendita a 326 dollari. L’A15 sarà disponibile il mese prossimo nelle configurazioni LTE e 5G. Il modello LTE sarà il più economico a 209 dollari e la variante 5G a 244 dollari. Nonostante i prezzi bassi, i Samsung Galaxy A25 e A15 vantano display Super AMOLED con tecnologia Vision Booster, che li rende dispositivi molto appetibili sul mercato, europeo e non. L’A15 ha un pannello da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e fino a 800nit di luminosità. Il pannello del Samsung Galaxy A25 arriva fino a 120Hz e 1000nit.

I due telefoni convenienti sono, inoltre, dotati di batterie da 5000mAh con ricarica da 25W, scanner di impronte digitali montati lateralmente, fotocamere primarie da 50MP (con PDAF e OIS sul Samsung Galaxy A25) e One UI 6.0 pronta all’uso. Inoltre, il colosso di Seul afferma che fornirà quattro aggiornamenti del sistema operativo. Se cercate un telefono economico in Svizzera, vale la pena considerare questi due modelli Galaxy A. Altrimenti, se desiderate qualcosa di più premium, probabilmente dovreste aspettare che il produttore asiatico annunci l’ammiraglia Samsung Galaxy S24 il 17 gennaio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com