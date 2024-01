Dovrebbero essere almeno sei i punti di forza che dovremmo toccare con mano attraverso la scheda tecnica dei nuovi iPhone 16, visto che i modelli in arrivo ad inizio autunno 2024 dovrebbero effettivamente garantire apprezzabili plus per gli utenti legati al marchio Apple. Nei giorni scorsi, tramite altri articoli, ci siamo già concentrati sul tema della tanto chiacchierata intelligenza artificiale, ma evidententemente la mela morsicata sta iniziando a focalizzarsi anche su fattori extra. Ecco perché è importante fare il punto della situazione, in modo da mettere a fuoco la situazione in modo più generico.

I 6 punti da affrontare oggi a proposito della scheda tecnica dei nuovi iPhone 16 per il 2024

Andiamo con ordine, partendo dal tema delle dimensioni, in quanto ci sono buone probabilità che Apple possa garantire una certa evoluzione sotto questo punto di vista. In particolare, potrebbero esserci lievi aumenti del display e un nuovo standard per i modelli Pro e Max. Al momento, non è previsto un ingrandimento per i dispositivi “base”. Restando sul colpo d’occhio, è altamente probabile una sorta di riprogettazione per i modelli standard di iPhone 16, destinati ad avere un layout della fotocamera verticale. Questo, tenendo a mente che Apple ha utilizzato un layout diagonale per i modelli iPhone più recenti.

Andando avanti, ci sono questioni software connesse a funzioni esclusive garantire da iOS 18, come il microfono aggiornato per migliorare in modo significativo l’esperienza Siri e l’arrivo di plus riguardanti l’intelligenza artificiale. Sul fronte fotocamera, pochi dubbi sull’arrivo di un obiettivo Ultra Wide da 48 megapixel migliorato per quanto concerne i modelli iPhone 16 Pro. Ci sarebbe anche il discorso della tecnologia impilata per la batteria degli iPhone 16, che dà per scontata una maggiore autonomia dei modelli coinvolti.

I nuovi iPhone 16 “Pro”, poi, potranno contare anche sul processore A18 Pro, anche se qui si prevedono miglioramenti modesti.

