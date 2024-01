Prendersi cura della propria pelle è un’azione imprescindibile che deve entrare a far parte della routine di ogni donna, per mantenerla sana e giovane nel tempo. La pelle è infatti il primo abito che si indossa e certamente il viso è la parte del corpo che attira maggiormente l’attenzione di chi si ha di fronte. Per questa ragione bisogna prendersene cura nel modo giusto, cercando di correggerne i difetti ed esaltando luminosità e tonicità.

Esistono molti modi per farlo, dai preparati in casa fino ai cosmetici che normalmente vengono venduti in profumerie e negozi e autorizzati. Anche in questo caso, dipende da una scelta soggettiva optare per una tipologia piuttosto che per un’altra. Oltre ai prodotti tradizionali, in commercio nei più disparati punti vendita, esistono anche quelli naturali, bio, fatti solo con ingredienti provenienti dal mondo vegetale e senza additivi che possono risultare poco adatti alla salute e all’ambiente.

Molti brand, anche molto noti, si stanno dedicando a linee di prodotti naturali e bio, consapevoli della maggiore attenzione che stanno riscontrando presso il grande pubblico. Il mercato, di fatto, propone offerte sempre più ampie e variegate di cosmetici amici dell’ambiente, come ad esempio i prodotti Bsoul, solo per citare un esempio di azienda specializzata.

Realizzare cosmetici naturali rappresenta una scelta etica, da parte delle aziende, e allo stesso tempo una scelta responsabile da parte dei consumatori. Questo, soprattutto alla luce degli innumerevoli benefici che possono portare.

I prodotti naturali sono poco trattati

I cosmetici naturali si distinguono dagli altri innanzitutto perché non contengono componenti potenzialmente dannosi. Sono quindi privi di parabeni, petrolati, siliconi, spesso poco adatti alla cura della pelle e alla dispersione nell’ambiente.

Sono prodotti compostabili

Non contendo sostanze tossiche per l’ambiente, i cosmetici naturali, anche una volta consumati e dispersi nell’ecosistema sono facilmente compostabili. Proprio perché realizzati al 100% con materie prima proveniente dalla natura e dai vegetali, si decompongono più facilmente.

Benefici per la pelle

I cosmetici naturali sono particolarmente apprezzati, perché la loro produzione segue norme rigidissime di controllo. Ne derivano prodotti poco lavorati, in grado di mantenere integre le proprietà dei componenti con cui sono realizzati e, per questa ragione, contengono un gran numerodi vitamine e minerali nutrienti per l’ambiente.

Inoltre, essendo privi di siliconi e ingredienti sintetici, consentono alla pelle di respirare e ossigenare le cellule, proteggendola allo stesso tempo da intemperie ed elementi inquinanti normalmente presente nell’aria.

In questo senso, i prodotti cosmetici naturali non agiscono ostruendo i pori, seccando la pelle e provocando fastidiose irritazioni o allergie. Molti dei cosmetici naturali, infatti, sono allergy free e aiutano la pelle a depurarsi.

Sono cruelty free

Infine, i prodotti naturali e bio sono realizzati interamente da materie prime di origine vegetale, in grado quindi di preservare l’ecosistema animale ed evitano sperimentazioni sugli animali.

Per tutte queste ragioni e per molte persone con una epidermide particolarmente delicata, i prodotti naturali possono rivelarsi un’ottima scelta, da una parte per preservare l’integrità e la salute della pelle, dall’altra per garantire un rispetto della natura necessario a un approccio sempre più ecologico da parte delle industrie.

