Manca poco più di un anno alla presentazione dei prossimi Samsung Galaxy S25, ma in queste ore stanno già prendendo piede alcuni rumors riguardanti la scheda tecnica della serie. Un paradosso, se pensiamo che mancano ancora alcuni giorni all’esordio ufficiale sulla scena del suo predecessore, ovvero il Samsung Galaxy S24, ma è chiaro che in termini di progettazione il colosso coreano sappia già dove andare in vista del 2025. Fondamentalmente, i rumors di oggi danno continuità a quanto vi abbiamo riportato con un altro report, tramite il quale ci siamo soffermati in primis sulle performance del modello in uscita tra circa tredici mesi.

Nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy S25: l’obiettivo è battere gli iPhone anche sul versante processore

Sostanzialmente, le voci di oggi ci dicono che il Samsung Galaxy S25 abbia tutte le carte in regola per battere gli iPhone anche sul versante del processore, andando a creare un precedente ed un’inversione di tendenza a proposito della CPU che dobbiamo valutare con grande attenzione. Stando alle anticipazioni fornite da SamMobile, da sempre i dispositivi mobili Apple sono due (se non addirittura tre) generazioni avanti rispetto agli smartphone Android di punta. Chiaro il riferimento ai top di gamma lanciati in questi anni da produttori come Samsung, OPPO, Vivo e Xiaomi.

Tuttavia, come accennato in precedenza, la situazione potrebbe cambiare nel 2025. Se da un lato, fino ad oggi, Apple ha goduto di un vantaggio riconducibile al mix tra l’architettura della CPU personalizzata di Apple e un processo di produzione di chip semiconduttori più avanzato, grazie ad ARM le cose cambieranno. Per farvela breve, dovremo monitorare il core della CPU Cortex-X5, che con ogni probabilità verrà utilizzato all’interno del chipset Exynos 2500 da 3 nm del Samsung Galaxy S25.

Insomma, potrebbe ssere proprio il Samsung Galaxy S25 lo smartphone icona che metterà la freccia del sorpasso rispetto agli iPhone sul fronte CPU.

