Nome: Cristian

Cognome: (sconosciuto)

Anno di nascita: 2000

Città: (sconosciuta)

Piattaforme: Instagram, YouTube, TikTok

Categoria: Comedy

Chi è Ruttovibe

A Ruttovibe interessa ben poco diffondere le sue informazioni private. Almeno dal 2022, tuttavia, si è reso popolare sui social per le sue performance rumorose: Cristian, questo il suo vero nome, incontra personaggi famosi, frequenta i luoghi più impensabili e tuona un rutto potente con il solo scopo di far ridere i suoi follower.

Come è nato tutto? Cristian si è raccontato in un’intervista con lo youtuber Rutt Mysterio e ha spiegato che tutto è nato quando era piccolo. Il piccolo Cristian vedeva i suoi cugini fare delle vere e proprie gare di rutti, dunque domandò loro: “Come si fa?”, e i cugini gli spiegarono che era sufficiente fare entrare tanta aria nello stomaco e poi espellerla con una semplice contrazione del diaframma.

“Voglio diventare un dinosauro”, racconta Ruttovibe a Rutt Mysterio. Per cui iniziò a esercitarsi per sganciare rutti sempre più lunghi e profondi. Dopo uno stop in adolescenza, scoprì il mondo dei social. Tutto iniziò durante la pandemia quando pensò di insultare i no-vax a colpi di rutti. L’attività si mosse in un primo momento su Telegram, poi si passò alle piattaforme vere e proprie. L’esordio arrivò su TikTok, poi la viralità fece il resto.

La performance a Montecitorio

Il suo profilo ha avuto un’impennata il 10 gennaio 2024, quando Ruttovibe si è piazzato di fronte a Montecitorio per una delle sue performance. Dopo aver “ruggito” (questo il verbo spesso usato da Cristian), l’influencer ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto i documenti.

Nessuna conseguenza, ovviamente, ma il suo caso è stato riportato da tutte le testate nazionali. Intervistato dall’Ansa, ha raccontato:

“Faccio queste cose per ridere ma mai per denigrare o danneggiare nessuno. Oggi l’ho fatto davanti a Montecitorio e sono stato identificato dai Carabinieri. Erano un po’ arrabbiati ma non ho proprio ben capito, mi hanno preso il documento e mi hanno fatto aspettare”.

Cristian ha raccontato di aver atteso circa un’ora la restituzione dei documenti. Nessuna multa né denuncia, solo il consiglio di “evitare di farlo” di fronte a Montecitorio. Dopo l’episodio, tutti sanno rispondere alla domanda: “Chi è Ruttovibe?”.

Continua a leggere su optimagazine.com