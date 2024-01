A sei giorni dal lancio dei Samsung Galaxy S24, possiamo di certo dire che ogni dettaglio sui dispositivi sia più che noto. Proprio in queste ore, su X, sono comparsi una serie di poster promozionali dei dispositivi. Questi sono presenti nel cinguettio di fine articolo e ci sono altissime probabilità che si tratti di contenuti originali di presentazione pensati proprio dal produttore Samsung.

Cosa sappiamo in più oggi dei Samsung Galaxy S24? Una delle brochure comparse online si focalizza, tra l’altro, sul dettaglio relativo alla camera di vapore in uso sui telefoni. Questa sarà 1,5x, 1,6x e 1,9x più grande rispettivamente su S24, S24+ e S24 Ultra rispetto alla generazione precedente e questo dovrebbe garantire una migliore funzione di dissipazione del calore. L’unità di ripresa del Samsung Galaxy S24 Ultra poi è ormai certo di come garantisca la registrazione di video 8K con zoom 5x. Più in generale ancora, nei poster si fa riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare qualsiasi scatto, in tutte le situazioni.

Per quanto riguarda poi lo schermo, si parla del 48% in più di luminosità del pannello anche all’esterno e dunque sotto la luce del sole. Tra gli altri dettagli posti in evidenza ci sono quelli relativi alla qualità del tocco del display. La risposta agli impulsi dovrebbe essere migliorata del 12% e la cosa giocherebbe a favore soprattutto dell’esperienza di gioco. Proprio in riferimento al gaming, sappiamo ora che i dispositivi pronti al lancio supporteranno le funzionalità di ray-tracing nei giochi compatibili come NightCrow, Racing Master e Diablo Immortal per una grafica ben più realistica. Pochi giorni è acremo la certezza assoluta di tutto quanto appena riportato, durante l’evento Unpacked in diretta da San José in California.

