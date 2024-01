Terra Amara va in onda in via eccezionale stasera 11 gennaio con una puntata evento: la morte sospetta di Fekeli. Uno dei personaggi più amati della serie turca saluta definitivamente il suo pubblico.

Mediaset ha quindi deciso di dedicargli un appuntamento serale speciale. Come vi avevamo anticipato, la puntata di Terra Amara su Ali Rahmet Fekeli andrà in onda questo giovedì per sfidare DOC Nelle Tue Mani 3 su Rai1. Andiamo alle anticipazioni per scoprire cosa accadrà.

Non si hanno più notizie di Fekeli. Lutfiye ha la sensazione che possa essergli successo qualcosa di grave. Zuleyha partecipa alla cena della neo fondata Camera degli Esportatori in cui sono presenti anche il sindaco e Hakan. Betul non viene invitata e Abdulkadir le consiglia di essere più astuta, se mira a diventare la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli all’interno della sua auto e la notizia sconvolge tutti. In ospedale, Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è morto a causa di un infarto. Intanto Zuleyha si reca nell’ufficio del procuratore e scopre che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir non è mai stato nel paese… ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Infine Hakan convince il procuratore a scarcerare Fikret, il quale, una volta libero, apprende la notizia della morte dello zio.

Fekeli è morto e tutta Cukurova lo piange. Sia Lutfiye che Zuleyha però, nutrono dei dubbi sulle circostanze in cui Fekeli è morto. Zuelyha, inoltre, confida a Lutfiye che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come invece tutti sapevano. Fikret arriva a villa Yaman che si prepara per la veglia funebre di Fekeli e ha una conversazione con Zuleyha in cui appare chiaro che Demir non si è rifugiato in Siria. Quando ormai tutti gli ospiti sono andati via da villa Yaman, arriva Hakan. L’uomo porge le sue condoglianze a Zuleyha e, durante una conversazione, Zuleyha condivide con Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 11 gennaio dalle 21:30.

