Ben presto si avranno a disposizione diversi rinnovati strumenti di formattazione del testo WhatsApp. Dopo l’anteprima sperimentale per gli utenti iOS, ora anche i tester con dispositivi Android possono beneficiare di un aggiornamento di prova che gli garantisca delle nuove modalità per modificare i contenuti in chat, in maniera più immediata rispetto al passato.

L’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.2.9, disponibile su Google Play Store, implementa infatti nuove possibilità di formattare il testo utilizzando degli strumenti aggiuntivi rispetto al passato. Il primo dei tool da esaminare è quello che permette, ad esempio, di creare un blocco codice, pensato proprio per permettere la condivisione del codice in WhatsApp. Per quanto si tratti di una feature utile soprattutto ad esperti sviluppatori, potrebbe comunque tornare comoda in specifiche situazioni.

Tra le altre novità per la formattazione del testo WhatsApp ci sono anche quelle che riguardano il blocco citazione, per rispondere ad un messaggio precedente. Per procedere con la nuova modalità, si potrà semplicemente inserire il simbolo del maggiore “>” prima del testo. Non finisce qui, visto che gli esperti del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo hanno pensato anche agli elenchi e la rispettiva procedura per ordinare le informazioni. In quest’ultimo caso, basta iniziare il testo con *, – o numeri per creare liste di elementi da organizzare.

Come già riportato, siamo ancora in una fase sperimentale per le novità degli strumenti per la formattazione. I test proseguiranno presumibilmente ancora per diverse settimane. Le rinnovare funzioni potrebbero giungere prima per gli iPhone e dopo sugli Android, visto che la sperimentazione era partita in anteprima per i melafonini Apple. Nessun problema, in ogni caso, visto che tutti otterranno comunque le ultime implementazioni, magari nella prima parte del 2024 appena iniziato e potranno dunque beneficiare di una nuova esperienza con i contenuti all’interno delle chat.

Continua a leggere su optimagazine.com