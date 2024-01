Pete Townshend pedofilo? No, accidenti, e fortunatamente oggi se digitiamo quelle tre parole sul motore di ricerca troviamo solo notizie sulla smentita e il chiarimento. Eppure l’11 gennaio 2003 il chitarrista degli Who fu costretto a pubblicare un comunicato stampa per smentire le voci sulle sue perversioni.

Pete Townshend pedofilo? No, fu un malinteso

Nel 2003 Pete Townshend fu arrestato nell’ambito dell’indagine Operation Ore, iniziata nel 1999 e che intendeva perseguire una rete pedopornografica. In che modo il chitarrista degli Who si ritrovò coinvolto?

Pete Townshend aveva utilizzato la sua carta di credito per accedere a siti web pedopornografici, è vero, ma il suo intento era ben preciso. L’artista stava lavorando alla sua autobiografia Who I Am, nella quale si sbottonava a proposito dei presunti abusi subiti quando era bambino, presumibilmente da parte di alcuni amici della nonna.

Quell’accesso ai siti pedopornografici, dunque, era stato fatto per semplici motivi di ricerca. Dimostrata la sua estraneità ai fatti, Pete Townshend fu rilasciato su cauzione ma per cinque anni rimase iscritto nel registro dei criminali sessuali.

Il comunicato stampa con la smentita

L’11 gennaio 2003, quindi, Pete Townshend rilasciò un comunicato stampa per mettere a tacere ogni lancio della stampa scandalistica e ogni fake news sul suo conto.

La nota fu diffusa dalle principali testate internazionali. Troviamo traccia in un articolo pubblicato proprio in quel giorno sul sito ufficiale della CNN:

“Non sono un pedofilo. Non sono mai entrato nelle chat di Internet per conversare con i bambini. Al contrario, sono rimasto scioccato, arrabbiato. (…) Ho scritto la mia autobiografia negli ultimi sette anni. Credo di aver subito abusi sessuali tra i cinque e i sei anni e mezzo, quando ero stato affidato alle cure di mia nonna materna che all’epoca era malata di mente”.

Quindi, la spiegazione:

“Una volta ho usato una carta di credito per entrare in un sito che pubblicizzava pornografia infantile. L’ho fatto semplicemente per vedere cosa c’era“.

In poche parole, Pete Townshend rimase molto spaventato da ciò che trovò su Internet con una semplice carta di credito, senza troppe restrizioni. Per questo la riflessione:

“Quell’industria confonde deliberatamente ciò che è legale e ciò che è illegale, e troppi Paesi hanno leggi e valori morali diversi al riguardo”.

