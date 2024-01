Grandi notizie quelle che stanno arrivando in queste ore per tutti i possessori di un Samsung Galaxy S23. Se da un lato negli ultimi tempi ci siamo concentrati soprattutto su questioni commerciali, analizzando anche sul nostro magazine le oscillazioni di prezzo soprattutto per la versione standard dello smartphone, al contempo non dobbiamo dimenticare la parentesi relativa al suo sviluppo software. Temi che, per forza di cose, attirano l’attenzione di coloro che hanno già deciso di portarsi a casa il prodotto. Il ponte con il suo successore, il tanto atteso Samsung Galaxy S24, è inevitabile in un contesto di questo tipo.

Riscontri sui Samsung Galaxy S23 pronti per le funzioni AI del Galaxy S24: cosa aspettarsi a stretto giro

Per farvela breve, tutti i Samsung Galaxy S23 in circolazione sono già pronti per accogliere le tanto chiacchierate funzioni AI che sono state concepite per il Samsung Galaxy S24. Di cosa stiamo parlando? A detta di SamMobile, tutto è collegabile all’aggiornamento tramite il quale potremo toccare con mano la nuova interfaccia One UI 6.1 a bordo dei dispositivi che sono stati commercializzati nel 2023. Quali sono i plus di cui stiamo parlando? Effettivamente, l’upgrade in arrivo ha tutte le carte in regola per modificare radicalmente la nostra esperienza di utilizzo coi top di gamma 2023.

Ci si riferisce in questo frangente all’evoluzione delle traduzioni dal vivo alle chiamate, fino ad arrivare a plus più fantasiosi come rimuovere e spostare oggetti e persino espandere le tue foto con dettagli che non esistono nella foto originale. Samsung a quanto pare garantirà solo alcune funzionalità AI sui dispositivi già disponibili sul mercato. Il discorso, almeno sulla carta, dovrebbe essere circoscritto ai vari Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Solo nelle prossime settimane capiremo se altri modelli verranno inclusi in questo discorso.

Quanto alle tempistiche, l’appuntamento per il Samsung Galaxy S23 e per gli altri modelli dovrebbe essere fissato entro il primo trimestre del 2024 secondo gli ultimi rumors.

