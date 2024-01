Su Amazon è presente un’offerta davvero interessante che riguarda l’iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo che gode di un ottimo comparto tecnico e può essere l’affare da non lasciarsi scappare. Nonostante non si stia parlando dell’ultimo top di gamma di stampo Apple, l’iPhone 14 è senza dubbio un dispositivo che può competere con gli altri flagship presenti sul mercato. Dando quindi un’occhiata a quanto propone quest’oggi Amazon, si può notare come sia stato applicato uno sconto del 15% sul prezzo precedente di 879 euro, arrivando al costo attuale di 749 euro.

Ennesimo rilancio per iPhone 14 a prezzo più basso su Amazon in queste ore: i dettagli dell’offerta

Nuovo rilancio, in sostanza, dopo quello di fine 2023. Offerta niente male che potrebbe far gola ad un numero abbastanza elevato di utenti, considerando come non ci siano costi aggiuntivi relativi alla spedizione e la disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce. Ciò che rende tale acquisto più interessante, oltre insomma lo sconto, è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. Chi deciderà di portare a termine tale acquisto, potrà tranquillamente dilazionare la spesa totale nel tempo, così da non sborsare l’intera cifra in un’unica volta.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Un vantaggio niente male che potrebbe garantire un incremento di vendite per tale prodotto. L’iPhone 14 non è stato venduto molto quando è approdato sul mercato, perché in molti si sono riversati sui modelli Pro, ma è un dispositivo che risulta avere comunque un comparto tecnico di ultima generazione. A tal proposito ricordiamo quali sono le specifiche tecniche di rilievo di tale device. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Lato hardware spicca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non mancano reti cellulari 5G ultrarapide. Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Spazio però alla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi ed alla modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. A voi la scelta finale se puntare o meno su tale offerta.

